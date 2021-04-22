وزير الأوقاف السوداني الأسبق: سد النهضة مسألة حياة أو موت لمصر والسودان  

استنكر د. محمد مصطفى الياقوتي، وزير الإرشاد والأوقاف السوداني الأسبق، تعنت إثيوبيا مع مصر والسودان فيما يخص أزمة سد النهضة.

وقال في تصريح خاص لـ”لأهالي”، إنَّ هناك أطماعا كثيرة لإثيوبيا، لحجز المياه بالكلية ثم جعلها ملكا لهم وإلغاء فكرة النهر المشترك، لتكون المياه بأيديهم ويبيعوها ويحجزوها متى شاءوا.

وأضاف أنَّه ينبغي أن تتضافر جهود الخبراء والعقلاء وأن يفكروا في مصالح البلدان، بدلًا من الاسترسال مع هذه الأزمة، خاصةً أن مصر والسودان تعاملتا بجدية في هذا المجال وبأخوية ورغبة في التفاهمات والحلول والتنازل.

وأكد أن السد يعد مسألة حياة أو موت لمصر والسودان وهما حالة واحدة في هذا الموضع، وتتعرضان للعطش، لاسيما أنهما مقبلتان على استثمار واستصلاح الأراضي بصورة موسعة.

وقال: يوجد مخاطر متوقعة جراء إنشاء السد، فإنه حسب الخبراء المحايدين، تحدثوا عن توقعات بإمكانية انهياره في وقت قريب وإذا وضعنا في اعتبارنا أنه سيُخزن 74 مليار متر مكعب فهذا يمكن أن يكفي لطمر السودان إذا حدث فيه إشكالية.

ولفت إلى أن هذا السد لا يصلح إلا لتوليد الطاقة الكهروبائية فقط، والقدر المطلوب منه في هذه الطاقة معروف ويمكن أن يتوفر بصورة أو بأخرى، عن طريق السودان أو مصر، أو أن يكون مشروع تشاركي كما هنالك كثير من الأنهار بإدارة مشتركة.