بعد واقعة خطف طفل رضيع من أمه بالمستشفى:” أبو الريش”.. أطفال يبحثون عن علاج وسط إجراءات أمنية.. وإهمال

محمود فؤاد: مستشفيات الأطفال في مصر لا تتعدى الـ10 مستشفيات

محمد حسن خليل: ضرورة تطوير العنصر البشرى وإيجاد حلول حقيقية لإنهاء مشاكلهم

أبواب مغلقة وأمن منتشر في كل مكان، وعناصر شرطية وتشديدات أمنية وزحام شديد، ولافتة كبيرة مكتوب عليها “مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي”، هنا مستشفى أبو الريش للأطفال، حيث خطف رضيع من حضن أمه خلال الأسبوع الماضي .

حالة من الرعب والفزع انتابت الكثيرين بعد حدوث واقعة خطف طفل رضيع من أمه بالمستشفى، حيث قامت إحدى السيدات بالتخفي في هيئة ممرضة ودخلت للمستشفى وتمكنت من خطف الطفل بحجة اصطحابه لعمل جلسة أكسجين، وكانت الأم مشغولة بإنجاز بعض الأوراق الخاصة بالطفل داخل المستشفى، والتقطت كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى ومحيطه، صورا للسيدة التي خطفت الطفلة وتم عمل التحريات اللازمة بواسطة رجال المباحث وتمكن من ضبط السيدة، التي اعترفت بارتكاب الواقعة.

لاحظنا أثناء جولتنا أمام المستشفى والمنطقة المحيطة بها، تواجدا أمنيا مكثفا، فهناك أفراد أمن منتشرون أما البوابات، فأمام باب الاستقبال والطوارئ تواجد 6 أفراد أمن يسألون كل فرد يدخل المستشفى عن سبب تواجده وعن الحالة التي يصطحبها، ولا يسمحون بدخول أحد إلا إذا كان معه طفل أو طفلة مريضة وأشعة وتحاليل وتقارير طبية، وأيضا يسمحون فقط بدخول الحالة ومعها فرد واحد فقط ” والده أو والدته”، وإذا كان هناك عدة أفراد بصحبة الطفل المريض، يطلب أفراد الأمن منهم الانتظار خارج المستشفى، ودخول فرد واحد فقط مع الطفل.

المشهد أمام البوابة الرئيسية للمستشفى يشهد تكثيفا لأفراد الأمن الخاص بالمستشفى أمام البوابة وهناك حواجز حديدية موجودة، بجانب أفراد الشرطة المتواجدين بالداخل وعدد من الموظفين والإداريين من مسئولي المستشفى، ولا يسمح بدخول أحد إلا إذا كان لديه حالة محجوزة بالأقسام الداخلية بالمستشفى، ويتم التأكد من هوية الأشخاص والإطلاع على بطاقات تحقيق الشخصية والكارنيهات خاصة للعاملين بالمستشفى .

تمسك الأسر المنتشرة في كل مكان خارج مستشفى أبو الريش بأيدي أبنائها الصغار خشية تكرار المأساة وحدوث واقعة خطف مرة أخرى، فالكثير منهم، فكر أكثر من مرة بعدم المجيء للمستشفى لعلاج أبنائهم داخلها، ” لكن ما باليد حيلة “، فسعر التذكرة 10 جنيهات، وهو المبلغ الذي يقدر عليه المواطنون البسطاء، فلا يملك أحد منهم آلاف الجنيهات لعلاج أطفالهم في مستشفى خاص.

رصدت “الأهالي” في تحقيق ميداني من قلب مستشفى أبو الريش، تجاوزات جسيمة في حق المرضى من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و10 سنوات، والإهمال الواضح على كل أنحاء المستشفى، بداية من وضع الأجهزة الطبية خارج غرف الرعاية المركزة، ومرورا بعدم تواجد الأطباء في مواعيد عملهم، حيث تنتظرهم أسر المرضى بالساعات دون الكشف على أبنائهم، وانتهاء بحالة الفوضى التي تملأ أرجاء المستشفى ، وتركيب المحاليل بالطرقات وسط الزحام وترك الأطفال هناك.

فالمسافة إلى مستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال، لا تستغرق بضع دقائق لسكان القاهرة ولكن غالبية روادها من سكان المحافظات والذين يستغرقون ساعات في الطريق للوصول إليها، لإنقاذ أطفالهم، لعدم تواجد الخدمة الطبية في محافظاتهم، لتكون الزيارة شاهدة على تدهور الرعاية الصحية بمستشفى أبو الريش الجامعي التخصصي للأطفال، وضعف الرقابة، وسوء المعاملة، والإهمال الجسيم الذي يتعرض له أطفال مصر .

يقبل عليها المواطنون من جميع محافظات الجمهورية، ممن يسعون لعلاج أبنائهم بأسعار مخفضة، ويعلم كثير منهم حجم الإهمال بداخله، ولكن ” المضطر يركب الصعب ، وعدم القدرة على توفير المال لعلاج أطفالهم، هو المتحكم في الأهالي”، وفقا لأحد آباء المرضى.

أطفال في عمر الزهور، تهتز أمامهم القلوب المتحجرة، فهذه المستشفى العريق يعانى بين جدرانه المرضى الألم مضاعف ما بين ألم الجسد وألم الانتظار والإهمال حتى يحصلوا على العلاج أويتمكنوا من إجراء جراحة عاجلة أو حجز سرير حضانة، فإذا وجد أهل المريض أكياس الدم، الذين يشترونها بأضعاف ثمنها لا يجدون الدواء، وإذا تواجد الطبيب غابت الممرضة والعكس، أما المسئولون فغير موجودين وكأنهم في غيبوبة، والنتيجة استنزاف لأموال المرضى الفقراء، وزيادة أوجاعهم وآلامهم.

معاناة أهالي المرضى

فقالت صفا محمود ، التي جاءت برفقة طفلها الصغير الذي لم يتعد عمره سنتين، لإجراء الكشف عليه بعد حالة الإعياء التي اصابته، إنها شعرت بحالة من الرعب والخوف على طفلها بعد علمها بواقعة خطف الطفل الرضيع من أمه داخل المستشفى، خشية أن يتكرر ذلك معها، وفكرت كثيرا قبل المجيء لكن حالة ابنها الصعبة وظروفها المادية أجبرتها على المجيء للمستشفى للاطمئنان عليه وعلاجه .

وأشارت إلى أن الأمن لا يقدر الحالة النفسية لأهالي الأطفال المرضى ويتعامل معهم بمنتهى القسوة، قائلة : “الناس معذورة بنبقى شايلين ولادنا على إيدينا بيموتوا، ربنا ما يكتبه على حد “.

أما محمود رجب، الذي أتى لعلاج ابنته المصابة بعدوى، فأوضح أنه بعد واقعة الخطف تردد كثيرا قبل المجيء للمستشفى لعلاج نجلته، لافتا إلى أن شقيقته هي الأخرى لديها طفل صغير مريض لكنها رفضت المجيء به وعلاجه بالمستشفى وذهبت به لإحدى المراكز الطبية، ظنا منها أنه يمكن أن يتم خطفه، كما حدث في واقعة الطفل الرضيع الفترة الأخيرة .

وأوضح أنه قادم من مستشفى بني سويف العام، التي قامت بتحويله إلى مستشفى أبو الريش بحالة ” ربو على الصدر”، وأن الأمن يأمرهم بالتراجع عن باب المستشفى، قائلا: ” مش عايزين يدخلونى بابنى اللى بيموت على إيدى..الولد مش قادر يتنفس..وبقالى 4 ساعات في الطريق من بني سويف دا يرضى ربنا ده ما عندهمش قلب “، وبالرجوع للأمن برر ذلك بأن الوقت ” زيارة ” والمستشفى مزدحمة وعليهم أن ينتظروا .

وجع وآلام

ففي الطرقات والممرات، جلست الأمهات يفترشن الأرض الباردة، ويحتضن أطفالهن، إحداهن جلست على الأرض أمام غرفة العمليات، ومعها طفلها والذي ينتظر دوره في إجراء عملية جراحية، بينما جلس أب وأم آخران على الأرض أمام وحدة العناية المركزة انتظارا لإفاقة طفلهما البالغ من العمر 8 سنوات، وقد أجرى عملية جراحية بالقلب .

أما سيد عبد الفتاح، ذو الوجه البائس، والعيون المنهكة من المرض، والذي يعانى من الفشل الكلوي، والذي يتجاهل مرضه في سبيل علاج ابنته، التي لم تتم العاشرة من عمرها، والمصابة بمرض ” الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط “، قائلا : ” المرض بيأكل في جسم ابنتي من أول ما أتولدت، كل أسبوع يتم نقل أكياس دم لها، لكن البهدلة والتطنيش من الأطباء والتمريض، بيتعبنا أكتر من المرض، حقي على البلد دى أنها تعالج بنتي من غير ما تذلني لطبيب أو ممرض، يا ريت يكون فيه علاج نهائي يخلصنا من الذل ده ” .

وأكد أن الأطباء أخبروها بأن حالة ابنته ليس لها علاج، وعليها فقط أن تأخذ أكياس الدم في موعدها المحدد،قائلا : ” والله العظيم محضر كفن ابنتي في البيت، بس هفضل أروح واجى بيها طول ما ربنا كاتب لها عمرها، ساعدونا نتعالج من غير ما نتهان، الكرامة غالية ومش كاسرنا غير أن تكلفة العلاج غالي أوى ومش معانا ” .

كما قالت بثينة حنفى ، والدة أحد المرضى من محافظة المنيا، أنها تنتظر أمام المستشفى منذ 4 أيام، لحين تحديد موعد لابنتها، لإجراء عملية في المخ ، قائلة : ” أنا ببات في الشارع، ممعيش فلوس أسافر وارجع كل يوم ولا حتى أجر أوضة فوق السطوح ” .

وأضافت أن زوجها يعمل فلاحا باليومية، ولا يوجد له مصدر رزق ثابت، يساعدهم على مواجهة مصاعب الحياة، موضحة أن ابنتها تعانى من ضمور في المخ، بسبب نقص الأكسجين منذ ولادتها، ثم تدهورت حالتها بشدة خلال الأيام الأخيرة، وأصيبت بآلام شديدة بأطراف اليد والقدم، فلم يجدوا أمامهم سوى التوجه إلى المستشفى، لعلاج الطفلة من الشلل الدماغي .

حق دستوري

وقال الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن العلاج المجاني هو حق دستوري لكل مواطن، بأن تتكفل الدولة بتقديم الخدمات الصحية والتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين، طبقا لبنود دستور 2016، مؤكدا أن هناك قصورا واضحا في قطاع الصحة الأمثل، مطالبا بتطوير العنصر البشرى، وإيجاد حلول حقيقية لإنهاء مشاكلهم، وزيادة موارد الصحة، وتقديم الدعم المناسب للأنظمة المالية والإدارية والفنية، في المجال الطبي بكل أنواعه، والتنسيق مع جميع مستشفيات ومراكز الرعاية الطبية في القرى والمدن، على أن تكون هناك خدمات صحية متميزة وعالية المستوى، ونسعى إلى علاج التقصير.

وتابع أن مصر تمتلك 98 ألف سرير حكومي يغطى كل المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وهيئاتها ومستشفيات مصلحة السجون ووزارة الزراعة، موضحا أنه إذا أضفنا عدد أسرة مستشفيات القطاع الخاص، سيصل عدد الأسرة في مصر 123 ألف سرير، وبالتالي سيكون هناك1.1 سرير حكومي لكل 1000 مواطن و 1.4 سرير حكومي وخاص لكل مواطن، مما يدل على أن هذا المعدل مقارنة بالمعدلات العالمية متواضع جدا.

غياب المستشفيات المتخصصة

ومن جانبه قال الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن مستشفيات الأطفال في مصر لا تتعدى الـ10 مستشفيات، أو ربما لا تكمل هذا العدد، أشهرها أبو الريش المنيرة، أبو الريش الياباني، وأطفال مصر، فلا توجد مستشفيات للأطفال متخصصة في أمراض القلب وسيولة الدم وأمراض حوض البحر المتوسط وأمراض السكر في الأطفال والتقزم.

وأشار إلى وجود أطفال مصابين بأمراض خطيرة لا يوجد لها مستشفيات متخصصة أو حتى أقسام صغيرة مثل أمراض سيولة الدم، والتي يصاب بها الطفل وهو جنين وتحتاج لنوع معين من الحقن، لوقف النزيف ويصاب الطفل المريض القادم بهذا المرض، بمضاعفات كثيرة، نتيجة طبيعية لاستمرار النزيف دون توقف، بالإضافة إلى مرض حوض البحر المتوسط والأورام المنتشرة وظهور أمراض جديدة للأطفال مثل التقزم والسكر وضمور العضلات ومعظمهم من أسر بسيطة من شرق الدلتا وهم تحديدا أكثر الناس ضياعا في المجتمع.

وأضاف أنه في ظل ظهور تلك الأمراض لا توجد وحدات كافية أو مستشفيات متخصصة لها مع انعدام توافر أطباء متخصصين أو استشاريين للتعامل مع هؤلاء الأطفال المصابين بهذه الأمراض، موضحا أنه لدينا عجز ونقص في عدد الأسرة بشكل عام منذ عام 2010، فلا يوجد لدينا سوى سرير واحد لكل 218 ألف نسمة، نتيجة لعدم وجود دعم للمستشفيات ولا حتى إنشاء أقسام جديدة، وفى نفس العام، شهد زيادة في عدد الأسرة للقطاع الخاص، مما يدل على أن هناك قطاعا ينمو ويسيطر وقطاعا آخر يتراجع.