السفارة السورية بالقاهرة تدعو السوريين الى التسجيل للمشاركة بالإنتخابات الرئاسية

دعت سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة المواطنين السوريين المتواجدين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الانتخابي الى المبادرة لتسجيل أسمائهم في موعد أقصاه 25 نيسان أبريل ، وذلك عبر املاء الاستمارة الالكترونية بالرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYwdI2wiCe-tuDpzb4fIiUlBUZ0W-B_VK2Xed__VnfejQ52w/viewform

ودعتهم في حال تعذر عليهم التسجيل إلكترونياً ، الى مراجعة السفارة لاملاء الاستمارة المطلوبة في مقر السفارة .

كما أشارت السفارة إلى أحكام قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعديلاته التي تشترط على المواطنين الراغبين في أداء واجبهم تسجيل اسمائهم بموعد أقصاه 25 نيسان أبريل في قوائم السجل الانتخابي التي ستعد مسبقا للتمكن من المشاركة في العملية الانتخابية.

هذا وقد حدد مجلس الشعب السوري تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية للمواطنين السوريين في الخارج في مقر السفارات بتاريخ 20-5-2021 ..و ذكرت السفارة المواطنين السوريين بضرورة توخي الدقة في تدوين المعلومات الشخصية المطلوبة من واقع الهوية الشخصية أو (إخراج القيد) (القيد المدني والخانة)، ومن جواز السفر .