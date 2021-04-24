تحت شعار “تعاون الجنوب جنوب” منحة ناصر للقيادة الدولية تطلق استمارة المشاركة للدفعة الثانية 

تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تطلق وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية تحت شعار “تعاون الجنوب جنوب” بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الخارجية المصرية والعديد من المؤسسات الوطنية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق إستمارة التسجيل للدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية والتي تستهدف القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة و الشباب الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني علي مستوي القارات الثلاثة أفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتأتي منحة ناصر للقيادة الدولية كإحدى آليات تنفيذ كل من رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063 وعملا بالمبادئ العشرة لمنظمة التضامن الافروآسيوي وميثاق الشباب الافريقي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن الشراكة الجنوب الجنوب، بالإضافة إلي خارطة طريق الاتحاد الافريقي حول الاستثمار فى الشباب، فعلي سبيل المثال لا الحصر تعطى المنحة فرصة متساوية لكلا الجنسيين.

كما يشير الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، كذلك تمكين الشباب، و عقد الشراكات فى مختلف المجالات و ليس فقط على المستوى القارى بل علي المستوي العالمى كما يشير الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.

وتعد منحة ناصر للقيادة الدولية استكمالا لجهود الدولة المصرية عقب رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 فى القيام بدورها المنوط في تعزيز دور الشباب الأفريقي من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة الى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، وهذا ما أقره وأعلنه الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدي شباب العالم في نسخته الثانية 2018 ونسخته الثالثة 2019 حيث دعا إلى تنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لاعداد مليون شباب للقيادة.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الدفعة الاولي من منحة ناصر للقيادة في يونيو 2019 تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، وتمثلت أهم مخرجاتها في “حركة ناصر الشبابية” التي تتواجد فى عدة دول افريقية تتبني المباديء، التي أقرها الاباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية والتي تدعو الى الوحدة والتضامن بين الشعوب الافريقية والشعوب الصديقة التي ساندت القارة الافريقية مثل شعوب أسيا وأمريكا اللاتينية.