انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحاً أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، مُشدداً على أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانوناً، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.