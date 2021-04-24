حملات يومية للتأكد من سير الأمور بطبيعتها بمحطات الوقود ووفرة المعروض.

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بإنشاء غرف مركزية بكل مديرية والإدارات التابعة لها بتسيير حملات لمحطات الوقود للتأكد من التزامها بالبيع بالاسعار الجديدة للمحروقات والمعلن عنها بعد تحريك اسعار البعض منها أمس بموجب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

كما وجه المصيلحى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمتابعة الموازين بمحطات الوقود أيضا والتأكد من التزامها بالمعايير الجديدة وضبط موازين المحطات مع الأسعار الجديدة للمحروقات.

هذا وقد أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأجهزة الرقابية التابعه للوزارة والمتمثلة فى قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمديريات التموينية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين يقومون بحملات يومية للتأكد من التزام محطات الوقود بالبيع بالاسعار الجديدة للمحروقات.

هذا وقد أكد أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقرير من الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، أفاد بأن كل الامور بمحطات الوقود تسير بشكل طبيعي وأشار التقرير الوارد من القطاعات الرقابية بالوزارة والمديريات بناء على الجولات الميدانية والتى تؤكد توافر الوقود بالمحطات بنسب كبير ة وأكد التقرير الوارد إلى التزام كل محطات الوقود بالاسعار المقررة وقيام مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجعة معظم موازين محطات الوقود للتأكد من مطابقتها للأسعار الجديدة.