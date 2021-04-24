الفصل الأخير من رواية الأديبة الكبيرة جمال حسان

بورفؤاد 1973

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الفصل السادس

أهلا بالرفاق سلسبيل الكافور والريحان

بعد مايقرب من ستة أشهر، جاءت لحظة إسترجاع شهداء السرية.

فى يوم 19 مايو 1974 طلب رئيس أركان المجموعة 129 صاعقة من رائد يسرى حمدان- بعد ترقيته فى أبريل- أن يجهز نفسه للخروج فى مأمورية لبورسعيد.

توجه بعدها لمقابلة كبير ضباط الإتصال بالأمم المتحدة من الجانب المصرى فى مكتبه بالإسماعيلية.

لاحظ أن العقيد يتفحصه بإمعان وهو يعطية تفاصيل المهمة. بعد إنصرافه إستدعاه ثانية – يسرى …أنا بأقترح إنك تروح من غير ماتلبس الرتب الخاصة بك على كتفك أثناء المأمورية. روح بدون أى علامات.

كان قد تم التوقيع على إتفاقيات فصل القوات كما بدأت مباحثات لتبادل البحث عن جثث الشهداء من الجانبين فى المناطق التى دارت بها المعارك فى أكتوبر.

لقد تقرر البحث عن جثث شهدائنا فى منطقة شرق بورفؤاد وإحضارها. سواء فى منطقة العمليات الخاصة بسرية يسرى أو زميله الذى إستشهد يوم 14 أكتوبر أثناء قيامه بمهمة مماثلة لمأموريته التى كلف بها فى 6 أكتوبر.

بدأ مهمته بالتوجه إلى قيادة وحدات الصاعقة فى القاهرة حيث تسلم رسم كروكى لمنطقة شرق بورسعيد والنقاط التى سيتم البحث فيها ويشار إليها على النحو التالى:

P.31 قلعة أم مفرج

P.32 مكان عمل سرية زميله الشهيد برتبة نقيب

P33. مكان عمل سرية يسرى

إصطحب معه ثلاثة أفراد من السرية ممن إشتركوا فى حرب أكتوبرهم :

رقيب متطوع أحمد جابر وعريف مجند حسين طالب وجندى أحمد الدواش.

فى الصباح الباكر يوم 20 مايو خرج وأفراد السرية فى مجموعتين: يسرى وجندى الدواش فى مجموعة والرقيب جابر والعريف طالب فى مجموعة.

فى الإسماعيلية، إلتقوا بإثنين من ضباط قوات الطوارئ الدولية (من بورما) برتبة نقيب.

كان معهم ضمن المأمورية عربيتين لورى تحمل كل منهما 10 جنود من قوات الطوارئ الدولية (من بورما) يحملون معهم أكياسا بلاستيكية قوية وكل معدات الحفر والتنقيب.

تحركت العربات واللوريات حتى معدية رقم 6 حيث عبرت القناة. ثم إتجهت إلى القنطرة شرق ثم للمنطقة العازلة ونقاط قوات الطوارئ الدولية حتى وصلت إلى الحد الأمامى للقوات الإسرائيلية.

كانت خطة السير من القنطرة شرق حتى بالوظة على مدق فى إتجاه الشمال بمنطقة الملاحات حتى الساحل ثم غربا فى إتجاه بورفؤاد.

عند الحد الأمامى لقوات العدو، قابلتهم عربيتان جيب إسرائيليتان فى إحداهما ركب نقيب وملازم أول وفى الآخرى ركب ملازم أول ومعه عدد من الجنود.

توجهت كل مجموعة من المأمورية مع عربة جيب من الأمم المتحدة وعربة جيب إسرائيلية ولورى إلى نقطة محددة كما فى الرسم الكروكى.

بدأوا بالنقطتين الأوليين.

إستمر البحث طويلا بالفحص المباشر للأرض ثم بأدوات الحفر حتى الثالثة عصرا دون نتيجة. لم يكن مسموحا التنقيب فى أى أماكن آخرى.

لاحظ يسرى أن أعمار الضباط اليهود كلها تتجاوز الثلاثين بسنوات فى حين أن شكله ومظهره لايوحى بتجاوزه للخامسة والعشرين. عندئذ أدرك ماكان يرمى إليه كبير ضباط وفدنا فى إتصالات الأمم المتحدة وهو يكلفه بالمهمة.

فى اليوم التالى عادت المجموعة المصرية لإستئناف البحث بصحبة قوات الطوارئ الدولية ووفد قوات العدو.

قرر يسرى –بمبادرة شخصية ومخالفا للأوامر – أن يرتدى رتبته العسكرية.

عندما وصل برجاله إلى الحد الأمامى للقوات الإسرائيلية وإلتقى بضباط الأمس لمح دهشتهم الواضحة لرتبته.

تحرك رتل عربات البحث عن جثث الشهداء من بالوظه حتى الطريق الأسفلت على الساحل ثم إتجه غربا حيث البقعة التى دارت فوقها معركة سرية الصاعقة مع العدو منذ سبعة أشهر.

إذن هنا صمد الرجال وقاتلوا ببسالة وسقط منهم شهداء.

هنا سالت الدماء الطاهرة كما سالت على طول خطوط المواجهة.

و فوق كل شبر فى أرض الوطن .

سالت غزيرة لينبت مكانها صغار وزرع ورائحة أمل.

شئ غريب هذا الذى إنتاب رجال الصاعقة وكل منهم فى تلك اللحظات يضاعف جهده ليبقى ثابتا متحكما فى مشاعره بكل وسيلة. وكأنهم جاءوا الآن ليبقوا هنا وينصرف الباقون.

لقد دفعنا ثمنا غاليا.

قدر محفور على الجبين.

يتعاظم الخطر ويتعاظم الثمن.

فى مباراة جديدة مع العدو.

لاأحد يعرف بماذا همست الأرض بدورها لهم.

فى موكب اليوم، سارت فى المقدمة عربة جيب بها الضباط اليهود ثم عربة آخرى بها يسرى وجنوده برفقة ضابط الأمم المتحدة وسائق. وخلفهم اللورى الذى يحمل جنود قوات الطوارئ الدولية.

بالأمس، تم البحث فى المنطقة الأولى والثانية وتبقى المنطقة الثالثة (منطقة عمل سرية الصاعقة) بالقرب من الطريق الأسفلت .

بعد قليل، توقفت العربة الجيب الإسرائيلية الأمامية فتوقف الركب.

نزل يسرى يستطلع الأمر – لماذا توقفتم هنا؟

مد النقيب الإسرائيلى يده بالخريطة الكروكى – تلك هى منطقة البحث المحددة كما نرى.

ألقى يسرى نظرة سريعة على النسخة التى معه وتبادل نظرات خاطفة مع رجاله.

قال بدون تردد – إنها ليست المنطقة المحددة على الكروكى. المنطقة التى يجب أن نبحث فيها مازالت بالأمام فى إتجاه الغرب.

قاطعه الضابط الإسرائيلى فى عصبية – لماذا لاتدع الجنود يحفرون هنا أولا ثم نتفق بعد ذلك كيف نتحرك؟

رد يسرى بثبات – لأننى أعرف أن هنا ليس هو المكان المحدد على الكروكى أمامك.

دار الإسرائيليون ببطء جهة ضباط قوات الطوارئ الدولية وتبادلوا معهم نظرات إحتجاج.

تشبث يسرى بموقفه فصعدوا ثانية لسيارتهم وأستأنفوا المسير.ثم توقفوا بعد 500 متر مرة آخرى.

اشار أحد الضباط الإسرائليين نحو ضابط الأمم المتحدة دون أن ينزل من سيارته – إنها هنا.

كان يسرى متأكدا من الأرض التى يحفظ تضاريسها ويعرفها شبرا شبرا لكنه لمزيد من التأكد فحص خريطته وهز رأسه بالنفى – مازالت المنطقة المقصودة على الخريطة فى الأمام ولم نصلها بعد.

بان الضيق الشديد على وجوه الضباط الإسرائليين والأمم المتحدة أيضا.

كان واضحا أن هذا الضابط المصرى ليس هينا وأنه يفهم مايقول. وربما كان محقا فى إرتداء رتبته العسكرية اليوم وإلا لما إستمعوا له أو سمحوا بإعتراضه فى هذا الموقف. توقفت الحرب لكنهم يراوغون بعنجهية وصفاقة طول الوقت.

عندئذ إنسحبت سيارة الضباط الإسرائليون إلى الخلف لتتقدم الركب سيارة قوات الطوارئ الدولية وبها الوفد المصرى.

أمسك يسرى بعصا خشبية مما يحمله القادة العسكريون وفى الطريق كان ضابط قوات الطوارئ ينظرنحوه كل فتره قصيره مستفسرا وكأنما يسأل – أين تلك المنطقة التى تقول أنها فى الأمام؟

تطوع بالسؤال عدة مرات فيجيبه يسرى مشيرا بعصاه – إستمر فى السير.

مضى ضابط قوات الطوارئ الدولية متذمرا تلاحقه كلاكسات عربة الجيب الإسرائيلية مستعجلة.

بمجرد أن وقعت عينا يسرى على الموقع الحقيقى للداورية على مسافة 500 متر جاشت نفسه بدوامة عاتية من الكره الشديد لمن فى السيارة الخلفية والأسى الشديد لرفاق الأيام العصيبة تحت الثرى.

تذكرهم جميعا وبصورة شديدة الوقع ملازم أول إسماعيل زميله وصديقه ورفيقه فى السكن بالإسكندرية.

كان مكان الدفن قريبا جدا من الطريق الأسفلت وبالنسبة لقدومهم من هذا الإتجاه يقع على الجانب الأيمن من الطريق.

عيناه الملونتان توقفتا على تلك البقعة بنظرة ماإن رآها ضابط الأمم المتحدة حتى فهم. فتوقف وأشار للعربة الآخرى.

تبادل يسرى مع رجاله نظرات ذات مغزى وكأن تلك اللحظات والساعات التى عاشوها فوق تلك البقعة حاضرة بكل عنفها وقسوتها وجلالها.

همس يسرى للرقيب جابر مشيرا لجانب الطريق الأسفلت – ده مكان أول دبابة دمرناها.

– صحيح. طبعا رفعوها وشالوها من هنا.

– لكن آثار إصلاح الأسفلت واضحة.

لمح طبقة رقيقة من الدمع فى عينى جندى الدواش.

مال عليه بهدوء – ضرورى تشعر بالفخر بإللى قمنا به مع زملائنا.

إبتلع قائد المهمة إنفعاله وأشار لضابط قوات الطوارئ بأن يهدأ سرعته ثم بالتوقف بجوار بقعة معينة.

توقف الركب وجاء الضباط الإسرائليون نحوهم. أشار يسرى بعصاه نحو الأماكن الحقيقية لمرقد الشهداء.

أخرج الجنود التابعون لقوات الطوارئ الدولية معدات الحفر وأزاحوا الرمال.

وجدوا أول الشهداء….ثم الثانى…..ثم الباقين.

كل منهم يرقد سليما بلا أى رائحة فى وضع إستعداد بخوذته قابضا على سلاحه.

لاحظ الإسرائليون وضباط قوات الطوارئ مشاعر الحزن والحنان التى كست وجوه الجنود المصريين وهم يمسحون رؤوس الشهداء ويترحمون عليهم. حرص قائد المهمة على لف كل شهيد بالعلم المصرى وقد تذكر إحضارها فى حقيبة صغيرة حملها جندى الدواش.

كانت مفاجأة مذهلة للوفد المرافق تلك الدقة الشديدة فى تحديد المكان على الأرض. على وجه الخصوص للجنود الإسرائليين الذين تأكدوا الآن بما لايدع مجالا للشك أن هذا الضابط هو الذى دفن هؤلاء الشهداء.

وأنه قائد تلك السرية التى دمرت مركباتهم ودباباتهم وتصدت لإمدادت النقطة القوية فى السادس من أكتوبر.

أحاطوا بيسرى متوددين.

سألوه وألحوا فى السؤال …كيف وصلت إلى هنا فى ذلك اليوم؟ وكيف رجعت إلى مواقعكم؟

تركهم دون إجابة تشفى غليلهم.

عاد برفاقه إلى مقابر الشهداء بالإسماعيلية.

فى الطريق، عبر كل مقاتل حى من الوفد المصرى بوابة الذاكرة المترامية الأطراف ومكث مع كل شهيد فى حوار دافق شديد الخصوصية وكأنه يحتمى بهم ورجولتهم من خطر غامض.

قفزت إلى مخيلة يسرى صورة ملازم أول إسماعيل فى آخر جلسة يوم السابع من أكتوبر.

قال – تعرف…إسكندرية دى بلد غريبة قوى..لو فتحت لها قلبك شهرين ثلاثة …تعشقها بجد. ولو كان لى عمر ناوى بعد التقاعد أعيش فيها على طول وأقعد أصطاد سمك. وممكن يعنى أعزمك تبقى تصيف جنبى.

– أنا كمان بأحب إسكندرية لكن بورسعيد عندى حالة خاصة…قول كده شربتها بشوارعها وناسها وملاجئها ومعسكراتها وأنا يادوب خريج جديد سنة 67. وناوى لو برضه لى عمر، أجى أصيف فيها أنا وزوجتى وأولادى كل سنة.

فيما بعد، توطدت علاقة يسرى ببورسعيد وبورفؤاد أكثر. صار يأتى كل عام مع أسرته رغم أن طبيعة المكان تغيرت بعد سنوات الحرب لكنه بقى ينتمى لكل مافيه من ذكريات شعب عظيم عريق.

فى إحدى زياراته لبورسعيد فى عام 2005 إلتقى مصادفة بصديق إسمه الغندور عظمه.

كان الغندور أحد صيادى السمك الذين تعرف عليهم عام 1968 إبان حرب الإستنزاف. إعتاد الرجل وزملاؤه الصيد بصفة شبة يومية قرب معسكر كتيبة الصاعقة.

بعد حرب 1973 إلتقى به يسرى عدة مرات وعرف أنه تقاعد وتولى أولاده العمل بدلا منه.

فى ذلك الصيف، جلسا معا يتجاذبان أطراف الحديث على مقهى كبير يطل على شارع رئيسى بجوار مبنى الجوازات. كان المقهى مزدحما للغاية هذا المساء.

بعد قليل، دلف إلى المكان رجل فى مثل سنهما تقريبا يرتدى ملابس متنافرة الألوان تنبئ عن ضيق الحال وذقنه طويلة نسبيا.

حياهما بتلقائية ثم سلم على الغندورو يسرى. وجد طاولة قريبة وجلس مع أحد رواد المقهى من الصيادين يثرثران.

كان صوتهما يصل إلى طاولة يسرى والغندور.

أخذ الصياد يحكى لرفيقه كيف أنه إشترك فى حرب أكتوبر…وفعل ….وقام….حتى ذكر كلمة بورفؤاد.

إنتبه يسرى وأصاخ السمع.

سمع الرجل يقول “إنما الشغل الجامد قوى لصاحبك عدوى زعلوك عدوى كان فى أول يوم فى الحرب. قول بقى أول طلعة بحرية. سيبك من شكلى التعبان ده أنا أعجبك صحيح. كنت راكب فلوكة مع الريس بتاعنا وطلعنا البحر فى بلنصات مع رجالة الصاعقة. ولما إنكسر مجداف من واحد زميلنا إضطريت أدى له المجداف بتاعى….علشان النقيب إللى كان معانا هددنى بالسلاح لو ماعملتش كده.

هتف رفيقه مستغربا – معقول كان هايضربك بالنار حتة واحدة!؟

– أيوه ورحمة أمى. ورجعت البلنص بمجداف واحد وطلعت عينى على مارجعت. وتصور قال لى …إرجع ولو تجدف بإيديك “

عندئذ همس يسرى للغندور – وحياتك إدخل معاهم فى الحديث وإسأله شويه عن تفاصيل الحكاية دى.

إستدار الغندور نحو الصياد ضاحكا – كفاية بقى ياعدوى فشر…إنت طول عمرك تسرح بنا فى كلام كبير أوله وآخره فشر.

وقف الرجل منفعلا – عليا النعمة الكلام ده حصل. وكمان حبسونا قبل الحرب فى الجمرك بتاع بورفؤاد أربع ليال بالفلايك لغاية ماطلعنا المأمورية وإحنا ولا فاهمين أى عبارة.