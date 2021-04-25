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وزير الاعلام
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وزير الدولة للإعلام يتقدم باستقالته من منصبه

كتب عبد اللطيف وهبه
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صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.

عبد اللطيف وهبه
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