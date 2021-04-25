 اورنچ مصر توقع اتفاقية تعاون مع “ماونتن فيو” لتقديم خدمات الـ TRIPLE PLAY

وقعت اورنچ مصر، المشغل الرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة، وشركة ماونتن فيو الرائدة في السوق العقاري، اتفاقية تعاون لتوفير خدمات الـTRIPLE PLAY (التليفون والتليفزيون والإنترنت) اعتماداً على كابلات الألياف الضوئية في مشروعات ماونتن فيو السكنية. ومن المنتظر وفقا لهذه الاتفاقية أن تبدأ اورنچ مصر فى تقديم خدمات الـ TRIPLE PLAY لقاطني مشروعي October Park وChill Out Park .

تأتى هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية شركة اورنچ للجمع بين القوة فى خدمات المحمول والخبرة في الخدمات الرقمية لضمان النجاح في تصميم وتطوير برامج المدن الذكية والمنازل الذكية. ويأتي اختيار شركة ماونتن فيو لشركة اورنچ مصر لاعتبارها من الشركات الرائدة في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية الخاصة (الكومباوند).

وسوف تشمل خدمات Triple Play التي ستقدمها اورنچ داخل مشروعات ماونتن فيو كافة الوحدات السكنية ، مما يتيح أقصى سرعات للاتصال بالإنترنت تصل إلى 200 ميجابايت، بالإضافة إلى خدمات المحتوى المرئي المتميز والقنوات المشفرة، بجانب خدمات IPTV التي تتيح القنوات التلفزيونية فائقة الجودة وكذلك الخدمات الصوتية مثل التليفون الثابت من خلال شبكة اتصالات داخلية فائقة التطور.

عبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر عن سعادته بالتعاون مع شركة رائدة مثل شركة ماونتن فيو في تزويد مشروعاتها العمرانية الراقية بخدمات اورنچ قائلاً : “إن تزويد أي مشروع عمراني بخدمات التريبل بلاي يعني الجاهزية الكاملة للمستقبل بالبنية التحتية الذكية. وبفضل الرؤية الاستثمارية الواضحة للشركة في مجال خدمات وحلول المدن الذكية وخبراتها الطويلة في هذا المجال، نضمن تنفيذ المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، مع توفير تجربة فريدة متميزة وقدركبير من الرفاهية المصاحبة لهذا النوع من التقنيات”.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال رئيس مجلس ادارة شركة ماونتن فيو المهندس عمرو سليمان: “منذ انطلاقها في السوق المصري، تضع شركة ماونتن فيو في مقدمة أولوياتها ضرورة تقديم قيم مضافة مبتكرة لضمان توفير مستوى جديد وغير مسبوق للسكن وأسلوب الحياة للقاطنين في مشروعاتها وذلك من خلال الاستثمار في الدراسة والبحث، والاعتماد على أحدث التطبيقات التكنولوجية في كل مشروع. إنّ التزام شركة ماونتن فيو بالجودة الفائقة فى منتجاتها يتضح فى سعينا الدائم للتعاون مع شركاء متميزين في مجالاتهم و يتمتعون بالخبرة العالمية والكفاءة، ولهذا السبب حرصنا على توقيع هذه الاتفاقية مع شركة اورنچ مصر استناداً لتاريخها الطويل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث نعتبر تلك الخطوة انجازاً آخر في مسيرة شركة ماونتن فيو لتقديم حلول عقارية متكاملة”.