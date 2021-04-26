تضامناً مع انتفاضة المقدسيين:حزب التجمع يطالب بحماية الشعب الفلسطيني

أصدر حزب التجمع بياناً تحت عنوان :”تضامناً مع انتفاضة المقدسيين:”التجمع “يطالب بحماية الشعب الفلسطيني” ..هذا نصه :

“يعلن حزب التجمع دعمه وتضامنه مع انتفاضة الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمة الصهيونية العنصرية الأخيرة على مدينة القدس وعلى المواطنين المقدسيين، وعلى عموم الأراضي الفلسطينية، ودعمه وتضامنه مع وقفة أبناء الشعب الفلسطيني بأسره، في أرض الوطن الفلسطيني، وفي مناطق اللجوء والشتات، إلى جانب أهالي القدس، دفاعاً عن المدينة المقدسة، وعلى غرار معركة البوابات التي سبق انتصار الشعب الفلسطيني فيها، بما يؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود مهما كانت التحديات، ومهما كانت التضحيات، تمسكاً بالثوابت الوطنية، وفي القلب منها التمسك بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

إن التحرك البطولي الذي يقوم به الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة وعموم الأراضي الفلسطينية، ضد اعتداءات قطعان الاحتلال وجيشه، عبر انتفاضته الشعبية، إنما يؤكد تلاحم الشعب الفلسطينى في كل أنحاء فلسطين نصرة للقدس وأهلها، الذين يتعرضون لسياسة تهجير متعمدة، وخصوصا في مناطق الشيخ جراح، وسلوان، والبلدة القديمة، والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحماية وحفظ حقوق الشعب الفلسطينى، وتسقط كل الرهانات الصهيونية والرجعية على استثمار الانقسام الفلسطيني ودعاة الانفصال.

إن حزب التجمع إذ يؤكد على دعمه اللا محدود للمقاومة الشعبية، والفعاليات الداعمة والمساندة للقدس وصمود سكانها، والتصدي لجيش الاحتلال و قطعانه العنصرية وإجراءاته العدوانية في عموم الأراضي الفلسطينية، وإذ يؤكد على دعمه للشعب الفلسطيني في دفاعه عن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، واستكمال عملية دحر صفقة القرن وفلولها، يدعو كافة الهيئات الشعبية والرسمية للشعوب العربية، وكافة شعوب العالم، بضرورة الوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، والقيام بمسئولياتها لوقف الاعتداءات والجرائم، التي يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في القدس، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقا للقرارات الأممية ذات الشأن.

إن حزب التجمع إذ يتابع المخططات الصهيونية لتهويد القدس، عبر ارتكاب جرائم التهجير والاقتلاع والاستيطان، يطالب المجتمع الدولي ومنظماته الدولية والأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

المجد والخلود لشهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية

والشفاء العاجل للجرحى

والحرية للأسرى

والاحتلال الى زوال.

حزب التجمع

الاثنين ٢٦ أبريل ٢٠٢١”