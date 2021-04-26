“النقل”: وضع برنامج تاهيلي طويل المدى ل 150 مهندساً بهيئة السكك الحديدية

في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بالعنصر البشري بالسكة الحديد باعتباره أحد عوامل نجاج المنظومة التقى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بعدد 150 مهندساً من تخصصصات الكهرباء والميكانيكا والمدني والاتصالات الالكترونية تم التحاقهم مؤخرا بهيئة السكك الحديدية وذلك بعد اجتيازهم كافه الاختبارات التي اجريت عليهم في الكليه الحربيه ثم تلقيهم دورات تدريبيه عاليه المستوى في معهد وردان المتخصص في السكه الحديد وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية .

في بدايه اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير انه منذ ان شرفه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة النقل فقد تعهد امام فخامة الرئيس والشعب المصري بأن تصبح وزارة النقل في طليعة هيئات الوزارة بسواعد ابنائها وتم وضع خطة شاملة للنهوض وتطوير هذا المرفق الحيوي الهام ارتكزت على خمسة عناصر هي الوحدات المتحركه( العربات والجرارات )، والسكه( القضبان – المحطات – المزلقانات ) بالاضافه الى تحديث نظم الاشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان والتطوير الشامل للورش وامدادها بكافة المعدت الحديثة وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري مشيرا الى أنه تم التعاون في الاربعة عناصر الاولى مع كبريات الشركات والبنوك العالمية للنهوض بها مع مشاركة مهندسي الهيئة في تنفيذ هذه المشروعات .

وفيما يخص العنصر البشري المؤهل فأشار وزير النقل انه تم وضع خطة شاملة جاري تنفيذها ارتكزت على محورين الاول يتمثل في تدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشري الحالي من خلال الدورات التثقيفية والتعليمية والتدريبية ودورات رفع المستوى على المعدات الجديدة وكذلك الدورات السلوكية والنفسية والتوعية للتعامل الجيد مع الركاب ومع أفراد فريق العمل وان يكون هناك معايير دقيقة لتقييم كافة المتدربين والثاني تمثل في تخريج دفعات جديدة من المتخصصين والتحاق دفعات جديدة من المهندسين الجدد مشيراً الى أنه تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديديه لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءه وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانويه العامه ومن المخطط تخريج اول دفعه من هذا المعهد العام الحالي

كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تماما وهذه المجموعة من المهندسين ال150 في طليعتهم حيث تم تدريب هذه العناصر الجديده من المهندسين بالكليه الحربيه اما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على اعلى مستوى كم يتم اعاده تاهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحاليه بمعهد وردان للسكك الحديديه و مراكز التدريب المختلفه بجميع مناطق هيئه السكك الحديديه كما يتضمن اي تعاقد جديد مع الشركات الاجنبيه بند خاص بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديده سواء كانت جرارات او عربات جديدة لافتاً ان هناك دفعة اخرى جاري تدريبها في الكلية الحربية ثم في معهد وردان تمهيدا للالتحاق بهيئة السكة الحديد .

وأضاف الوزير أن هذه المجموعة من المهندسيين سيتم وضع برنامج تاهيلي طويل المدى لهم يظل حتى 10 سنوات ليكونوا ضمن قيادات الهيئه بعد ذلك وهذه الدورات تتمثل في دروات رفع مستوى ودورات تأهيليى سواء في معهد وردان او في الجامعات المصريه المتخصصه في احد التخصصات الهامة للسكك الحديدية أو دروات تدريبية في كبريات الشركات التي تنتج أوتقوم بعمل عمرات في المواتير او مايخص السكة الحديد او من خلال السفريات للخارج للتدريب على احدث نظم التكنولوجيا مشيرا انه سيتم توزيعهم على قطاعات السكة الحديد للاستفادة المثلي منهم ولعمل مزيج بين الخبرات الموجودة حاليا بهيئة السكة الحديد وهذه الاجيال الشابة من المهندسيين مطالبا بالالتزام التام في العمل وان يكون نجاح هيئة السكك الحديدية هو الهدف الاساسي لهم وان يتسابق الجميع في تأدية المهام المكلفين بها .