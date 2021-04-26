سعفان”و”منجستاب” يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم الدعم التكنولوجي للقوى العاملة  

وقع محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ومنجستاب هايلي ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والمدير القطري في القاهرة ، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون فيما بين الوزارة والبرنامج لدعم مجالات عملها المختلفة، وتعزيز سبل تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

ونصت المذكرة على دعم البرنامج لجهود الوزارة فى مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجا، ﻣﻦ ﺧﻼل برامج ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات، والقيام بتنفيذ برامج اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ، ودﻋﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ومشاركة القطاع الخاص، وتحسين فرص العمل، ﻣﻊ التركيز ﻋﻠﻰ التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب واﻟﻨﺴﺎء.

كما نصت على قيام البرنامج بتعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ووحدات الأبحاث والدراسات الميدانية والمكتبية، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومكاتب العمل على اختلاف أنواعها، ومراكز التدريب المهني بجميع محافظات الجمهورية ، ويشمل ذلك تقديم الدعم التكنولوجي والفني، وتطوير آليات التدريب المهني، وتدريب فرق مدربي مراكز التدريب، فضلاً عن تعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات ونشر المعرفة .

كما يعمل الطرفان على دعم الأنشطة والمشاريع التنموية بالمحافظات، والتعريف بمجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار المتاحة بتلك المحافظات وإبرازها بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها ، وكافة الشركاء التنمويين تحقيقاً للأهداف المشتركة ، وتبادل الخبرة والمعرفة المتخصصة ، والممارسات الناجحة ، التي تتناول قضايا تنمية المجتمعات المحلية وما يتعلق بها من آثار اقتصادية واجتماعية وغيرها ، ومشاركة المعلومات المتاحة والمسموح بتداولها قانوناً.

وفي مستهل كلمته رحب وزير القوي العاملة بممثل برنامج الأغذية العالمي والوفد المرافقة له ، مؤكداً أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها تعتبر تتويجاً للعلاقة الوطيدة بين الوزارة والبرنامج ، وهي نتاج للعمل فترة طويلة على أرض الواقع فى العديد من المشروعات والأنشطة المختلفة لعمل الوزارة.

وأكد أن البرنامج قدم دعما لوحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة المتواجدة بقرى ونجوع 27 محافظة علي مستوي الجمهورية لتدريب الشباب والفتيات ، وذلك بتزويدها بأجهزة لوحية حديثة ، وكذا مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية وامدادها بالأجهزة المتطورة ، فضلا عن تطوير المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري التي يتم الإطلاق التجريبي لبوابتها المعلوماتية المكانية في أول يوليو المقبل، وسوف تتيح مؤشرات وبيانات تساعد في اتخاذ القرار والتوجيه الملائم، وذلك من خلال تغذيتها بكافة البيانات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

كما أوضح الوزير أن البوابة ستتيح مؤشرات عن بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة في مجالات التدريب المهني ، والتشغيل ، والسلامة والصحة المهنية ، وذلك من خلال خرائط جغرافية تتيح تفاصيل لمراكز التدريب المهني الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة على مستوى 27 محافظة ، فضلاً عن مكاتب التشغيل التابعة للوزارة.

وشدد الوزير علي أن كل تلك الأعمال والجهود أنما تؤكد صدق البرنامج فى الآداء ، والشراكة الطيبة مع الحكومة المصرية والعمل على التطوير الدائم والكامل فى معظم الأعمال الخاصة بالوزارة ، والتى تسهم فى تطوير العمل فى ديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، معربا عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، وما تقدمه من إضافات توطيد وترسيخ العلاقة مع برنامج الأغذية العالمي على أرض الواقع لتحقيق التطوير وتساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري .

من جانبه أكد مانجستاب هايلى ممثل برنامج الأغذية العالمي أن الدولة المصرية غنية وقوية بالقوى العاملة الموجودة فيها ، مشيرا إلي أن تلك الثروة الحقيقية التى نحتاج جميعاً لدعمها والسعي نحو تطوير مهاراتها واصقالها بكل ما هو جديداً ومستحدثاً، لافتا إلي أن المحرك الأساسي الذى يدفع البرنامج لدعم الوزارة هى هذه القوى العاملة ، فضلا عن القطاعات الأخري، مع تقديم المساعدة فى مختلف المجالات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من تكنولوجيا وتدريب مهني وغيرها ، مقدما الشكر للوزير ، مشيراً إلي أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم هي نتاج للمجهود الذى تم عمله من فريق العمل بين الوزارة والبرنامج فى الفترات الأخيرة .

حضر التوقيع من الوزارة أحمد جادو المستشار المالى للوزير ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، ونحمده محمد مدير عام الادارة العامة للشئون الدولية والإقليمية ، ورضا العربي مساعد المستشار المالي ، ورشا عبد الباسط باحث بالعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير ، وياسمين ممدوح مهندس أول تدريب مهني ، وعبير محمد باحث بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.