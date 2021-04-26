وزير التموين … 450 موقع تعمل على مدار الساعة لاستقبال الأقماح المحلية

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواقع التي تم تحديدها لاستلام القمح تعمل علي مدار الساعة من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الرابعة عصراَ في رمضان، وقال المصيلحي أنه تم تحديد 450 موقع قبل موسم التوريد الذي يبدأ في محافظات الصعيد في 15 ابريل الجاري، وفي الوجه البحري من 20 ابريل بالأماكن كثيفة الزراعة من محصول القمح لتقريب المسافة الي المزارعين، وأكد المصيلحي أن جميع مواقع الاستلام مفتوحة أمام الجميع بدءاً من صغار المزارعين وصولاَ الي أصحاب المزارع الكبيرة ، وأشار الي أن اللجان لن تتسلم الأقماح المتلاعب فيها بالخلط، وأضاف أن الدولة قد وفرت 16 مليار جنيهاَ لصرف مستحقات المزارعين، مشيراَ الي أن عمليات صرف المستحقات ستكون خلال 72 ساعة من التوريد .

هذا وقد تلقي الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، من غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة عمليات توريد القمح تقريراَ يفيد بأن أجمالي ما تم توريده وصل الي ” 487 ألف طن / قمح” بجميع المواقع.

وأشار أحمد كمال – المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، الي أن جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المقررة لاستلام القمح وحل أي ازمات أو عقبات قد تواجه اللجان أو الموردين، وأكد كمال أن الدكتور /على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع بنفسه عمليات التوريد بالمواقع، ويتابع ايضاً التزام الصوامع سواء العاملين أو الموردين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكل للكمامات.