شكري يؤكد تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون مع كرواتيا

تلقىَ سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 26 إبريل الجاري، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكرواتي “جوردان جريليش رادمان”، حيث تناول الاتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا التباحُث حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المُتبادل.

وفي تصريح للسفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزيريّن تناولا متابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الكرواتي إلى مصر في 31 مارس 2021، كما أعربا عن أهمية مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي المختلفة، وذلك بالإضافة إلى الاستمرار في التنسيق المشترك بما يحقق مصالح ورؤى الدولتين.

وأضاف أن الوزير سامح شكري أشار إلى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصةً في ظل التطور الذي يشهده مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة. كما تم التطرق أيضاً إلى أهمية بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

هذا، واستعرض شكري التطورات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي، فضلاً عن جولته الإفريقية الأخيرة للتأكيد على الموقف المصري في هذا الشأن.

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