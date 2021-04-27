برلماني لوزير النقل: وزارتكم بحاجة لإعادة النظر في سيستم الإدارة وعلاج الخلل به

علق النائب إيهاب منصور، تعقيبًا على كلمة وزير النقل، كامل الوزير، في مجلس النواب، اليوم، بتوجيه العزاء لشهداء حوادث القطارات التي حدثت كلها، والدعاء بالشفاء للمصابين، وذلك باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهيئته البرلمانية.

وقال النائب: إننا لا ننكر أن هناك جهود تُبذل وأموال تنفق في قطاع النقل وقطاع السكك الحديد، لكن هناك تكرار، واضح للحوادث في الفترة الأخيرة، ومعنى تكرار هذه الحوادث وبكثافة أن هناك أخطاء بالتأكيد. وتابع: لكي يمكننا التصحيح لابد أن نعترف في البداية أن هناك خطأ لكي يمكننا أن نصلحه باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعقيبا على ما قاله الوزير في كلمته عن أن كوراث السكك الحديد يمكن أن تحدث بسبب البعض ولو كانت نسبتهم واحد في الألف، قال النائب إيهاب منصور:”لو أن هناك سيستم أو نظام قوي في السكك الحديد فإن هذه النسبة (الواحد في الألف) لايمكن أن يكون تأثيرها بهذه الكثافة والقسوة التي نراها، والتي تشير إلى أن هناك خلل في السيستم. وأضاف:”محتاجين إن وزارة النقل تنظر في السيستم كيف يدار، وكيف يمكن علاج هذا الخلل، لأن لايصح إن واحد في الألف يأثروا هذا التأثير الكبير جدا”.

وفيما يتعلق بإقالة مجموعة من المديرين في السكك الحديد، تساءل النائب: هل هؤلا كانوا ما بينفذوش شغلهم، ولو كانوا ما بينفذوش شغلهم، ليه ننتظر لما يحصل حادثة عشان نقيلهم، وإذا كانوا شايفين شغلهم، فلماذا تم إقالتهم.

وطالب النائب إيهاب منصور بخطة زمنية واضحة، للتطوير لكي يعرف المصريون ما المشاريع التي يتم تنفيذها والتوقيتات الزمنية المقرر أن تنتهي فيها، ومتى ينتهي التطوير، مضيفا: “لما المواطن يعرف التوقيتات يمكن أن يصبر”.

وفي النهاية أكد النائب إيهاب منصور على أن أوجه التخريب الذي عرضه الوزير في المجلس، من قبيل عرض إن هناك أطفال بتفك الفلنكات، وناس بتفك المسامير، وناس بتحدف طوب، واعمال تخريب وبيحصل حوادث، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي وقفة شديدة جدا، وإجراء رادع وحاسم وشديد جدا، مع أي مخرب، لأن حياة المصريين لايمكن التهاون فيها، حسب تأكيده.