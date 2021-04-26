١٦٢ شخص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية داخل قطاع السكة الحديد 

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنه يوجد 162 ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية في قطاع السكة الحديد.

وقال الوزير: إنه ثبت أن هناك 162 موجودين بالسكة الحديد من جماعة الإخوان الإرهابية، وكلما طلبنا نقلهم لوزارة أخرى ترفض تلك الوزارة، لذلك طالبنا بتشريع لاستبعاد العناصر المتطرفة، فالقانون الحالي لا يسمح.

وتابع وزير النقل كلمته أمام النواب: لو دول قعدوا في بيوتهم وأخدوا مرتباتهم أفضل، لأنهم عناصر تخريبية واستبعادهم يحمي من العمليات التخريبية، وللأسف هذه الأعداد تزيد وموجودة في الورش، ومنهم سواقين”.

وضرب وزير النقل مثالًا بسائق القطار الذي هاجم الدولة عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: السواق محمد سلمان كتب على صفحته يوم عرض حلقة الاختيار 2، كلام يجب أن يحاسب عليه ضد الدولة، وأنه كان موجود في رابعة، وكلام آخر عن الدم، ويجب محاسبته على هذا الحديث..

وحذر وزير النقل على أن هذه العناصر موجودة ولن نستطيع التخلص منها إلا بالقانون والتعديل التشريعي.