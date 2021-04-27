في برقية إلى نظيرتها العراقية ..النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر تنعي ضحايا حريق مستشفى «ابن الخطيب» العراقي

يبعث رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج والامين العام للإتحادين “العربي” و”الدولي” للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم برسالة عزاء إلى الحركة النقابية العراقية وفي القلب منها نقابة النسيج برئاسة السيدة هدى الالوسي،في ضحايا حريق مستشفى «ابن الخطيب» العراقي ببغداد، والذي تعرض لحادث بشع إثر انفجار اسطوانات الأكسجين داخل القطاع المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا، مما تسبب الحادث في مصرع وإصابة العشرات.

وأكد إبراهيم على أنه في الوقت الذي يدعو فيه الله أن يرحم شهداء الحادث ويسكنهم فسيح جناته،ويتمنى سرعة الشفاء للمصابين ،ويرجو لأهلم وذويهم الصبر والسلوان ،يدعم مطالب النقابات العمالية العراقية بضرورة مراقبة كافة المنشأت والمؤسسات وإلزامها بتنفيذ شروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين ،تجنبا لتكرار الحادث .