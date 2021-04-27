خلال 15 يومًا من رمضان.. 12207 حالات جديدة .. و620 حالة وفاة

شهدت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الثاني من رمضان على التوالي، حيث تم تسجيل 12207 حالات جديدة، و620 حالة وفاة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

وبقراءة البيانات اليومية لوزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس، نكتشف أن الإصابات بفيروس كورونا في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل 6328 إصابة خلال الأسبوع الثاني من رمضان مقارنة بـ 5879 في الأسبوع الأول، و329 حالة وفاة مقارنة بـ 291 حالة في الأسبوع الأول .

وأشارت البيانات الرسمية للوزارة إلى أن حالات الشفاء من الفيروس خلال الأسبوع الثاني، ارتفعت من 167900 شخصا إلى 164368 حتى اليوم بزيادة 3532 حالة شفاء، بتراجع نسبة الشفاء من الوباء من 76 % إلى 75% خلال الأسبوع الجاري.