عقب إعلان انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل..مطالب بتخفيف مناهج الشهاداتين الاعدادية والثانوية.

جاءت قرارات وزير التربية والتعليم د.طارق شوقى، بالغاء امتحانات شهر مايو لسنوات النقل من رياض الاطفال حتى ثانية ثانوى باستثناء الشهادتين الاعدادية والثانوية من القرار، بشكل مفاجىء للطلاب واولياء الامور، الامر الذى وضعهم تحت ضغط شديد بعد احتساب نهاية السنة الدراسية بنهاية امتحانات شهر ابريل الجارى التى بدأت امس الاول حتى اليوم الاربعاء ومن ثم تعتبر نتيجة هذه الامتحانات هى نفس نتيجة التيرم الثانى لطلاب اولى وثانية ثانوى وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وبناء عليه تم اعتبار نتيجة التيرم الثانى هى نتيجة العام الدراسى

وظهرت مطالبات بالغاء أجزاء من مناهج الشهادات العامة مثل الإعدادية والثانوية على اعتبار ان ظروف كورونا التى دفعت الوزارة الى اتخاذ هذا القرار السنه الماضية هى ذات ظروف كورونا الحالية فضلا عن ان الطلاب لايذهبون للمدارس ولايوجد شرح فى المدارس

ومن جانبه رحب الطلاب واولياء امورهم بقرار صدر مؤخرا بتسليم طلاب الثانوية العامة بوكليت المواد غير مضافة للمجموع فى أول يوم إمتحانات وحله بالمنزل وتسليمه فى أخر يوم امتحانات ،الامر الذى جاء تلبية لمطالبهم اسوة بما تم فعله بالتيرم الاول من اجل التخفيف عن الطلاب فى ظل هذا العام الدراسي “الاستثنائي” فى ظل انتشار جائحة كورونا.