البرلمان يسأل الحكومة..

تقدم النائب إيهاب رمزي ببيان عاجل لوزير النقل حول حادث قطار طوخ، واتهم النائب في بيانه مسئولى السكك الحديدية بالإهمال والتقصير، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكرار الحوادث خاصة أن حادث قطار سوهاج لم يمر عليه وقت طويل،واعتبر النائب أن تصريح وزير النقل الذي أكد فيه على أنه لا توجد تعليمات بعدم تشغيل جهاز الأمان بمثابة “كارثة” ودليل على وجود أخطاء بشرية تسببت فى مثل الكوارث التى ترعب ملايين المواطنين من ركاب قطارات السكك الحديدية يوميًا.

اعتبار السكة الحديد هيئة مستقلة

وجهت الدكتورة إيفلين بطرس، مقترحًا إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، لفصل هيئة سكك حديد مصر عن وزارة النقل، واعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء، وأوضحت النائبة أن الدولة حاليا اختارت أن تواجه مشاكلها ونجحت في حل العديد من المشكلات في أكثر من قطاع أهمها مشكلات البنية الأساسية للكهرباء، ويجب أن يتم التعامل مع المشاكل فورًا، ولكن قبل البدء في إصلاح البنية التحتية للسكك الحديد، فإننا نحتاج إلى تغيير فكر إدارة المنظومة بالتدريب والتطوير والتكنولوجيا، وهو لن يحدث إلا من خلال فصل هيئة السكة الحديد عن وزارة النقل، واعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة الوزراء، كما هو معمول به في كل دول العالم.

بلبلة بين خريجي الصيدلية بعد تكليف دفعتي 18\2019

وجهت النائبة سارة النحاس طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن عدم تطبيق صحيح القانون وإهدار تطبيق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص في قرار وزيرة الصحة بتكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019 والذى تأخر صدوره ثلاث سنوات.

وقالت النائبة إن قرار وزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة أحدث بلبلة بين الخريجين وفروع نقابة الصيادلة بقصر التوزيع على خريجى الدفعتين من حملة تقديرات امتياز وجيد جدا فقط وبعض الحاصلين على تقدير جيد واستثناء باقى الدفعتين من التكليف والذى يصل عددهم إلى حوالي 20 ألف خريج لم تحدد مصائرهم بعد.

وطالبت النائبة من وزيرة الصحة تطبيق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص وتكليف كل الخريجين من الدفعتين مساواة بغيرهم من الدفعات السابقة وضرورة توضيح المعايير والآليات المتبعة في التوزيع.