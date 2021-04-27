“اورنچ مصر” تدشن حملاتها الخيرية فى رمضان بتوزيع كراتين أغذية على الأسر الأكثر احتياجا فى جميع محافظات الجمهورية 

تماشياً مع الشعار الذى تتبناه اورنچ مصر فى رمضان 2021 “رمضان فى مصر حاجة تانية”، والذى يشيد بطبيعة المصريين الذين يستغلون الشهر الفضيل فى التقارب من بعضهم البعض وتبادل الاطمئنان على أحوالهم، وقضاء أوقات سعيدة مفعمة بدفء الأسرة والأقارب والجيران والأصدقاء والأحباء، قامت “اورنچ مصر” بحملاتها الخيرية المتعددة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم توزيع كراتين الأغذية على آلاف الأسر الأكثر احتياجاً فى جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية.

واستضاف المقر الرئيسى لشركة “اورنچ مصر” فى القرية الذكية عملية تعبئة وتغليف الأغذية فى الكراتين المخصصة لها بمشاركة موظفى اورنچ وطلاب الجامعات فى مصر فيما ستتولى جمعية الأورمان توزيع الكراتين على الأسر المحتاجة فى المحافظات المصرية عبر فروع الجمعية بالتعاون مع طلاب الجامعات فى تلك المحافظات.

وتأتى الحملة فى إطار الأنشطة الخيرية التى تنفذها “اورنچ مصر” سنوياً وبشكل خاص فى شهر رمضان ضمن مسؤوليتها المجتمعية، حيث تستهدف الحملة بشكل خاص الأسر الأكثر احتياجاً عبر دعمهم بكراتين تحتوى على الأغذية الأساسية والضرورية.

وتعقيباً على الحملة، أكدت هالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية وإدارة الجودة بشركة اورنچ مصرعلى أن الشركة تولى اهتماماً خاصاً بالأنشطة الخيرية التى تعتمد على توزيع المساعدات الغذائية بشكل مباشر للأسر المحتاجة، خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا التى تركت أثرا اقتصاديا سلبيا أثر على جزء من المجتمع.

وأضافت عبد الودود أن الحملة تدعم دور الدولة فى دعم الفئات الأكثر احتياجاً حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذى يساهم فى تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات فى تلك الأسر وتؤمن للأطفال القدر الكافى من الغذاء اللازم لممارسة أنشطتهم اليومية بصحة جيدة.

ووجهت عبدالودود الشكر لموظفى شركة اورنچ الذين حرصوا على المشاركة بأنفسهم مع طلاب الجامعات فى أنشطة الحملة سواء من خلال التعبئة أو التغليف أو التوزيع كجزء من مسئوليتهم المجتمعية، كما وجهت الشكر لطلاب الجامعات للجهد الذى بذلوه فى خدمة المجتمع من خلال المشاركة والمساهمة فى توزيع الاغذية على أهل المحافظات الامر الذى ينعكس آثاره بشكل مباشر على المجتمع المصرى فى مختلف الاتجاهات بما فيها تعزيز دور الطلاب فى المسئولية المجتمعية لخلق حالة من التعاون والتلاحم بين جميع فئات المجتمع.