تلقى السيسى لقاح كورونا.. رسالة قوية لجميع فئات الشعب بسرعة التسجيل للقاح

قال الدكتور محمد عزالعرب، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، بشأن لقاحات كورونا وتخوف بعض المواطنين من التطعيم في الآونة الأخيرة، إن تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين، يطمئن المواطنين بشكل كبير ويزيد من الإقبال على اللقاحات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف إن تطعيم الرئيس رسالة قوية لجميع فئات الشعب بسرعة التسجيل للقاح، وأن اللقاح آمن بنسبة 100%، وهو الوسيلة الوحيدة الفعالة لمكافحة الوباء، والهدف هو تطعيم 70% من المصريين، حتى نصل إلى المرحلة الآمنة.

وأشار إلى أن التطعيم على مستوى العالم هو الأسلوب الفعال لمكافحة العدوى، ونلاحظ أن الدول التي أخذت اللقاح بدأت في فك الحظر، والاستمرار في الجانب الاقتصادي بخطى ثابتة، مناشدًا جميع المواطنين بسرعة التوجه لأخذ اللقاح، مؤكدًا أن الأعداد سترتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة.