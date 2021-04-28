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سيناء
أخبار وتقارير

إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء فتح المزارات العسكرية مجاناً للجماهير

كتب منصور عبد الغنى
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بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء تقرر فتح المزارات العسكرية لإستقبال المواطنين مجاناً على مدار يومى التاسع والعشرون والثلاثون من شهر إبريل الجارى ، وذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته ، وتؤكد القوات المسلحة على كافة الزائرين مراعاة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامتهم خلال زيارة المزارات العسكرية .

 

إنستجرام :

https://instagram.com/egy_army_spox/

منصور عبد الغنى
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