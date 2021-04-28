إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء فتح المزارات العسكرية مجاناً للجماهير

بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء تقرر فتح المزارات العسكرية لإستقبال المواطنين مجاناً على مدار يومى التاسع والعشرون والثلاثون من شهر إبريل الجارى ، وذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته ، وتؤكد القوات المسلحة على كافة الزائرين مراعاة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامتهم خلال زيارة المزارات العسكرية .

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