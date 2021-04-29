في عيد العمال :النقابة العامة للغزل والنسيج تكرم قدامي النقابيين ..*عبدالفتاح إبراهيم :لعبوا دورا كبيرا في خدمة “القطاع الإستراتيجي”…وأدعو عمالنا لمواصلة العمل والإنتاج.

كرمت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح ابراهيم ،قدامي النقابيين في “النقابة العامة”..وأكد إبراهيم أن تكريم النقابيين القدامي يأتي في إطار إستعدادات “النقابة العامة” للإحتفال بعيد العمال ،وكذلك عرفانا وتقدير للدور الذي لعبه هؤلاء في خدمة العمال في هذا القطاع الإستراتيجي الذي شهد تحديات، وأحداث كبيرة خاصة على مدار العشرين عاما الماضية ..ودعا رئيس النقابة العامة جموع العاملين في قطاع الغزل والنسيج مواصلة العمل والإنتاج ،مع الإلنزام بكافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا .

يذكر أن المكرمون هم : حمدي دسوقي محمد خليل ،وسيد احمد حسن فارس ،نجدي حسن السيد،جمال عبدالناصر محمد احمد ،على محمد منصور قاسم ،وربيع حمدي اسماعيل ابو زايد،وابو المجد السيد ابو المجد حبيب ،ومحمد احمد العاطفي زعبل ،وعبدالمنعم عوض خليل زايد،وزكريا مختار شرف،ابراهيم عبدالمجيد الرمادي،ونادية عبدالفتاح محمود ،وحسين عيدالشافي عبدالرحيم ، محمود السيد صيام،ومحمد عبداللطيف عبدالحليم ،وعبدالغني البيلي عبدالحميد شلبي،والخطابي عبدالصمد عايد ،والسيد عبدالحليم محرم الشقري ، زكريا احمد سليم زيدان ،ومدكور كمال علي.