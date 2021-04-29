رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد العمال

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد العمال، الذي يجسد احترام الدولة لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة .

قال رئيــس مجلس النواب في نص البرقية: اسمحوا لي أن أتقدم إليكم باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال الذى يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه ‏عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذى يمثل فيها العامل المصرى قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعاً.‏

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ أن جماهير شعب مصر العظيم التي أعطتكم ‏ثقتها وجرى اسمكم على لسانها إنما من أجل تفجير ينابيع الخير في ربوع مصر، ‏وحفظكم لهيبة الدولة وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض ‏مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها.”

وتابع :”عمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون ‏جيداً أنكم عودتمونا أن تنجز ما تعد وأنكم أوفيتم بما وعدتم.

واختتم رئيس مجلس النواب، قائل؛ إن مصر المستقرة ‏هي شموخنا ومصدر اعتزازنا وسوف تعيش آمنة مستقرة بفضل رعايتكم ومن خلفكم ‏شعب آمن بكم.‏”