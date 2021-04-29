رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

قال المستشار حنفي جبالي في برقية التهنئة؛ يطيب لنا أن نتقدم باسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع ‏الإخوة المسيحيين بأصدق التهانى مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ‏القيامة المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن ‏يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.‏

وتابع رئيــس مجلس النواب: عرفناكم قداسة البابا مثالاً يحتذى في الوطنية، ومواقفكم المساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي ‏تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، فما بين عنصرى الأمة كثير ومتين وأكبر ‏من الحصر وأجل عن الوصف.‏

واختتم رئيــس البرلمان برقيته ،بالدعاء؛ رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا”