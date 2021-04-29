توريد 38 ألف طن قمح إلي الصوامع بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه ما تم توريده حتي الآن من محصول القمح لموسم 2021 بلغ ما يزيد عن 38 ألف و 50 طن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم أمس الأربعاء توريد 3 آلاف و 787 طن ، لافتاً أنه يوجد عدد 14 صومعة وشون وهناجر بنطاق المحافظة تستقبل الأقماح من المزارعين مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة ، حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و 725 جنيه للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة ، مؤكداً أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون علي قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلي من العام السابق ، وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي إعتمدتها الوزارة بضوابط محددة . هذا وقد وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة .

مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع . كما أكد المحافظ على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة .