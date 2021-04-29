افتتاح الليالي الرمضانية بمكتبة مصر العامة بدمنهور

كتب: محمود دوير

افتتحت مكتبة مصر العامة بدمنهور أمس الثلاثاء الليالي الرمضانية والتي تتواصل حتى وحتى يوم السبت على المسرح الروماني بحديقة المكتبة. وبدأت فعاليات الليلة الاولى من ليالي رمضان بندوة دينية حول أفضل الأعمال فى الشهر الكريم شارك فيها الشيخ الدكتور – وفضية الشيخ عطية ندا – مدير المتابعة بأوقاف البحيرة وأدار الندوة محمد القصاص الباحث فى الأزهر الشريف ثم التقى جمهور ليالي رمضان مع حفل فنى لكورال مكتبة دمنهور العامة بقيادة الفنان أحمد ناصر وقدم الكورال عدد من الأغنيات الفردية والجماعية هذا ومن المقرر ان تستضيف ليالي رمضان عدد من اللقاءات الدينية إضافة إلى عروض فنيه تشارك فيها فرق “فرافيشو ” للأطفال وفرقة كورال مديرية الشباب والرياضة والمنشد اسامة علام وفرقته الموسيقية والحكاء التراثي “محمد الدد ” من جانبه اشاد اللواء هشام آمنة المحافظ بالدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة بدمنهور فى إثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية وإحداث مزيد من التواصل بين رموز الأدب والفكر والثقافة، بالإضافة الى دورها فى تشجيع المهارات الابتكارية وتنمية المواهب الفنية والابتكارية لدى النشء ودعمها وتبنيها ورعايتها لتلك المواهب