بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال

هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال.

وجاء بنص التهنئة:

“باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والرخاء لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب.”.