محافظ المنيا يناشد المواطنين بعدم التجمع أمام المستشفيات، لمرافقة ذويهم

كتب أسامة سيد عبد العال

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال توريد وتركيب تنكات أكسجين إضافية بمستشفي الصدر ، كما تفقد موقع إنشاء غرفة الأشعة المقطعية، ضمن أعمال تطوير المستشفى، وذلك في إطار دعم وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وفريق أعمال تركيب التنكات.

أكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي المحافظة أهمية قصوى من خلال دعم المنظومة الصحية بها، بكافة جوانبها، وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة التي يتم من خلالها مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

و ناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم التجمع وبخاصة أمام المستشفيات، لمرافقة ذويهم، مؤكداً أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها من أجل تقديم خدمة صحية متكاملة دون التفرقة بين مريض وأخر، موجهاً بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس “كورونا، مشيراً الى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

من جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم توريد تنكي أكسجين إضافيين لمستشفي الصدر والحميات بسعة 11الف لتر ،ليصبح بكل مستشفى عدد 2 تنك احدهما6 الاف والثانى 11 الف، وذلك في إطار دعم وزارة الصحة للقطاع الطبي بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى الصدر بها 53 سرير رعاية ، منهم 9 تنفس ، ومستشفى الحميات بها عدد 24 سرير عناية وجارى الانتهاء من تطوير المبنى الثاني بسعة 80 سرير.