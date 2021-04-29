محافظ المنيا يناشد المواطنين بعدم التجمع أمام المستشفيات، لمرافقة ذويهم

محافظ المنيا يناشد المواطنين بعدم التجمع أمام المستشفيات، لمرافقة ذويهم
كتب أسامة سيد عبد العال
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال توريد وتركيب تنكات أكسجين إضافية بمستشفي الصدر ، كما تفقد موقع إنشاء غرفة الأشعة المقطعية، ضمن أعمال تطوير المستشفى، وذلك في إطار دعم وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وفريق أعمال تركيب التنكات.
أكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي المحافظة أهمية قصوى من خلال دعم المنظومة الصحية بها، بكافة جوانبها، وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة التي يتم من خلالها مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
و ناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم التجمع وبخاصة أمام المستشفيات، لمرافقة ذويهم، مؤكداً أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها من أجل تقديم خدمة صحية متكاملة دون التفرقة بين مريض وأخر، موجهاً بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس “كورونا، مشيراً الى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
من جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم توريد تنكي أكسجين إضافيين لمستشفي الصدر والحميات بسعة 11الف لتر ،ليصبح بكل مستشفى عدد 2 تنك احدهما6 الاف والثانى 11 الف، وذلك في إطار دعم وزارة الصحة للقطاع الطبي بالمحافظة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى الصدر بها 53 سرير رعاية ، منهم 9 تنفس ، ومستشفى الحميات بها عدد 24 سرير عناية وجارى الانتهاء من تطوير المبنى الثاني بسعة 80 سرير.