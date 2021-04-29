محافظ الشرقية: تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة لاستقبال القمح 

كتب محمد يعقوب

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تابع مع فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف علي مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت 211527 طن و 717 كيلو قمح لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 26163 طن و 231 كيلو قمح ، مشيراً إلى أن اجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 408 ألف و 898 فدان وأنه تم حصاد (132453) فدان حتى الأن.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع و الشون المطورة و المخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد و حتى توريد المحصول.