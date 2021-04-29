محافظ أسيوط : تغطية 99% من قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب

كتب:سويفى رشدى

قال اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط انه تم تغطية 99 % من قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب بإجمالي إنتاج ٧٥٥ ألف متر٣/ يوم ، لافتا الى استمرار تقديم خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين وتوفير الخدمة المتميزة لجميع عزب وقرى ومدن المحافظة والأماكن المستجدة من خلال الأستغلال الأمثل لكل قطرة مياه وتعظيم الحفاظ عليها من التلوث ومراعاة ترشيد الاستهلاك، مضيفا أن محافظة أسيوط حظت بالنصيب الأعلى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخاصة المرحلة الحالية منها برنامج تطوير الريف المصرى والموجه لتنمية خدمات المياه والصرف الصحي بعدد 150 قرية بالمحافظة بــتكلفة استثمارية بلغت 4.3 مليار جنيهاً تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

واشار المحافظ – فى تصريحات صحفية اليوم – الى ان العمل بقطاع مياه الشرب سيشمل مد وتدعيم (72 كم) شبكات مياه، وتأهيل عدد (6) محطات مياه شرب ، وإحلال وتجديد عدد (90) بئر إرتوازي وتوريد عدد (247) طلمبة أعماق غاطسة، وعدد(35) مولد وكابلات كهربائية، كما استهدفت المبادرة فى مرحلتها الثالثة عدد (7) مراكز بمحافظة أسيوط من بين 50 مركزعلى مستوى الجمهورية توجهت إلى انشاء وعمل توسعات لعدد (7) محطات مياه سطحية كبرى، واحلال وتجديد ورفع كفاءة (6) محطة أخرى وعدد(144) بئر إرتوازي، ومد وتدعيم(246) كم شبكات مياه بأقطار مختلفة للمناطق المحرومة طبقا لخطة الرصف، وانشاء عدد (3) وحدة معالجة أملاح. وأفاد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الخطة الاستثمارية لعام 2019ـ 2020م والخاصة بالشركة تغطى احتياجات سكان المحافظة المائية من خلال نظم مياه الشرب بعدد ٢٧٨ محطة مياه موزعة ما بين محطات المياه السطحية الرئيسية وعددها ( 15 ) بطاقة تصميمية ( 629128 ) م3/يوم ويبلغ متوسط الطاقة الفعلية ( 439330 ) م3 لكل يوم، ومحطات إرتوازية وعددها ( 236 ) محطة ، بطاقة تصميمية ( 1333715 ) م3/يوم ، ويبلغ متوسط الطاقة الفعلية ( 361223 ) م3 / يوم، ومحطات نقالي وعددها ( 28 ) بطاقة تصميمة (40065) م3 / يوم، ويبلغ متوسط الطاقة الفعلية ( 24033) م3 /يوم لافتا إلى أن الشركة قامت بعمل احلال وتجديد عدد (35) ارتوازى وطلمبات غاطسة وتنفيذ إحلال وتجديد (٥٧) كم شبكات مياه ومد وتدعيم شبكات مياه شرب للمناطق المحرومة بطول (١١٣) كم بمراكز مختلفة.