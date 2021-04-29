البنك الأهلي المصري و”طلبات” يوقعان اتفاقية لتوفير حلول دفع رقمية متطورة

أعلن البنك الأهلي المصري وشركة طلبات مصر توقيع اتفاقية تعاون بهدف توفير حلول دفع رقمية متطورة لإتمام عمليات الدفع عبر تطبيق الشركة بكل سهولة وأمان للحد من التعامل النقدي ويأتي هذا التعاون انطلاقا من استراتيجيتهما الساعية للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وفي إطار دعمهما الدائم لتوجهات الدولة لتطبيق سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي.

حضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك الأهلي المصري يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة البنك وهدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ومحمد جميل رئيس القنوات البديلة والمبيعات ومحمد صواف نائب مدير عام التجارة الالكترونية بالبنك الأهلي المصري وفرق العمل المختصة من الجانبين، حيث ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في النصف الثاني من هذا العام.

وعقب التوقيع صرح كريم سوس أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار توجهات البنك الأهلي المصري لإثراء تجربة عملائه من الشركات او الافراد والتوسع في إطلاق وتطوير الحلول والخدمات المصرفية وتوفير مزيد من وسائل السداد الالكتروني الذي يواكب التطور في طبيعة احتياجات العملاء، وتشجيعهم على التعامل بها من خلال قنوات دفع سلسة وآمنة تدعم نمو التجارة الإلكترونية في مصر بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي المصري في الحد من استخدام النقد، وهو ما تؤكده أرقام البنك، حيث تم تحقيق زيادة في عدد ماكينات الـ POS التي وصلت في مارس 2021 الى أكثر من 214 ألف ماكينة، مع الزيادة الملحوظة في حجم المعاملات التي تتم باستخدام تلك الوسائل.

ومن جانبها اضافت هدير شلبي أن طلبات شهدت زيادة بنسبة 82٪ في المدفوعات عبر الإنترنت العام الماضي ونحن نسعي دائما لتقديم تجربة سهلة ويسيرة على العملاء حتى من تنوع المنتجات والخيارات على المنصة وايضا تنوع وسائل الدفع يتم دعم عملياتنا باستخدام أحدث التقنيات العالمية والذكاء الاصطناعي من شركتنا الام بالمانيا Delivery Heroوالتي تمكننا من تلبية توقعات عملائنا ونستخدم دائمًا أحدث التقنيات لتسهيل تجربة عملائنا على المنصة. ونعتز بالتعاون مع بنك عريق مثل البنك الاهلي المصري لتشجيع عدد أكبر من المستخدمين على السداد الإلكتروني وتقليل حجم التعاملات النقدية.

وأضاف محمد جميل أن الاتفاقية ستتيح لعملاء شركة طلبات تجربة متميزة وسهلة في سداد قيمة مشترياتهم عبر تطبيق الشركة، حيث يمكن التعامل باستخدام بطاقات ميزة والاستفادة من خدمات بوابة الدفع الالكترونية وخدمة QR code وتقديم حلول دفع متطورة للمساهمة في خطة التحول الرقمي.