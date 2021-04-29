يونيون إير جروب تكنولوجي تطلق علامتها التجارية الجديدة UGT بإستثمارات تصل إلى 6 مليار جنيه مصري

تماشياً مع رؤيتها الإستراتيجية نحو توطين صناعة الأجهزة المنزلية وبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية وتحت شعار “مشوار مكمل” ، أعلنت يونيون إير جروب تكنولوجي UGT الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية المتطورة اليوم عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة بإستثمارات تصل إلى 6 مليار جنيه مصري.

تأتي هذه الخطوة بهدف خلق مظلة شاملة تضم كافة العلامات التجارية التي تديرها المجموعة وهي يونيون إير UNIONAIRE وبريميم PREMIUM وفاين ستون FINE STONE و TCL ، لاسيما وأن المجموعة تتطلع إلى تعزيز مكانة الصناعة الوطنية للأجهزة المنزلية الممزوجة بأحداث الإبتكارات التقنية والرقمية في السوق المحلي ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الخطط المستقبلية لمضاعفة الصادرات لأكثر من 60 دولة حول العالم بقيمة 100 مليون دولار بنهاية العام الحالي 2021.

وعلى مدار 25 عاماً استطاعت يونيون إير جروب تكنولوجي UGT أن تقدم لصناعة الأجهزة المنزلية باقة متكاملة من المنتجات التي تتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في مستقبل الصناعة وتضم أجهزة التكييف و البوتجازات والشاشات والغسالات والثلاجات وأجهزة التبريد والسخانات وغيرها بمعدل إنتاج يصل إلى 3 مليون وحدة سنوياً، بالإضافة إلى العمل على تلبية إحتياجات المستهلكين المتلاحقة من خلال رسم ملامح واضحة المعالم لمراكز الأبحاث والتطوير في المجموعة للدمج بين جودة وكفاءة التصنيع مع أحدث ماتوصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في توفير منتجات تنافسية بالأيادي المصرية.

أكد المهندس محمد فتحي عثمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة يونيون إير تكنولوجي UGT: “نعلن اليوم تتويج مجهوداتنا على مدار ربع قرن من العطاء والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الصناعية بمصر ، ونحن نلتزم بدورنا كعلامة تجارية استطاعت أن تغزو العالم أن نعمل على قدم وساق لتطوير منهجيات العمل التي من شأنها تعظيم مساهمتنا كأحد روافد الاقتصاد الوطني ودعم حضور المنتج المصري عالمياً وزيادة زخم الصادرات الوطنية ونفاذها لكافة الأسواق”.

أضاف: “نؤمن بقدرة علامتنا التجارية الجديدة UGT على دعم خطتها التوسعية وتعزيز تواجدها على الخريطة العالمية لصناعة الأجهزة المنزلية ، وذلك بعد أن نجحنا في تحقيق صادرات بقيمة 15 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 ، أما على الصعيد المحلي فإننا نعي أهمية دورنا في تلبية متطلبات المستخدمين عبر باقة متكاملة من المنتجات ذات المواصفات العالية ، والسعي نحو الاتجاهات الحديثة القائمة على الابتكار والمعرفة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال”.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة UGT تأسست عام 1995 وتضم أكثر من 7000 موظف ، كما تمتلك المجموعة 13 مصنعاً على مساحة 110 كيلو متر مربع ، وقد تم تصنيفهم ضمن أفضل 10 مصانع للأجهزة المنزلية حول العالم.