وزير التنمية المحلية  يناشد المواطنين الحفاظ على صحتهم

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن قيام قطاع التفتيش بعدد من الحملات الليلية المفاجئة على مدار الاربعة أيام الماضية فى بعض الأحياء بالقاهرة والجيزة والقليوبية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية وغلق المحال فى المواعيد المحددة وعدم تقديم الشيشة والتباعد الاجتماعى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء .

وقال وزير التنمية المحلية أن الحملات المفاجئة تركزت بالقاهرة على أحياء المقطم والسيدة زينب والأزبكية ، وفى الجيزة بأحياء الدقى والعجوزة وبولاق الدكرور والهرم وفى القليوبية على حيي شرق وغرب شبرا الخيمة ومركز ومدينة الخصوص .

وأضاف ” شعراوى ” أنه تم رصد العديد من المخالفات الخاصة بعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية وعلى رأسها تقديم المقاهي والكافيهات للشيشة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعى أو الالتزام بنسبة 50 % فى أعداد المترددين أو إرتداء الكمامات الطبية ، وكذا عدم التزام بعض الورش و المحال التجارية بمواعيد الغلق الصيفية المعلنة من الدولة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً رصد تراكم لكميات من القمامة والمخلفات فى أماكن متفرقة بتلك الأحياء مع وجود بعض الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين فى الشوارع والحركة المرورية وكذا انتشار للباعة الجائلين .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه وجه القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة التواصل مع المحافظات لإزالة كافة تلك المخالفات التى تم رصدها بالأحياء المذكورة وشن حملات مكثفة لمنع تلك المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاهي والمطاعم المخالفة وإبلاغ الوزارة بما تم القيام به.

وجدد “شعراوي ” التأكيد على أن الوزارة ستقوم بتقييم قيادات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة الحالية وفقاً لجهودهم فى تطبيق الاجراءات الوقائية وتحقيق الإنضباط فى هذا الشأن خاصة بعد منحهم الضبطية القضائية لتطبيق الاجراءات والعقوبات الصادرة فى هذا الشأن للحد من إنتشار فيروس كورونا .

و طالب وزير التنمية المحلية ، قطاع التفتيش والمتابعة بالإستمرار فى المرور المفاجئ لمتابعة عدم تكرار المخالفات التى تم رصدها بمحافظات القاهرة الكبرى مرة أخرى وكذا المرور على محافظات جديدة .

كما وجه ” شعراوي ” السادة المحافظين بضرورة التنبيه على جميع رؤساء المراكز والأحياء والمدن والوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة خاصة بعد الإفطار وحتى السحور ومحاسبة المقصرين لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ القانون بكل حزم على المخالفين وتفعيل الغرامات الفورية وغلق المقاهى والمطاعم والكافتيريات المخالفة لاجراءات كورونا ومواعيد الغلق .