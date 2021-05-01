محافظة القاهرة تشدد من إجراءاتها لاستقبال أعياد الأقباط وشم النسيم

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لإستقبال أعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم لمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الصيفية والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وغلقها على الفور .

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين