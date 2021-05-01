مبادرة جمعة الخير ٤ : امانة حزب التجمع ببلبيس توزع وجبات إفطار صائم على المواطنين بالقطارات .

انطلاقا من دور حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المجتمعي، وتحت قيادة الاستاذة / دعاء حسن عبد الهادي وشهرتها “دينا الطواب ” امين عام حزب التجمع ببلبيس ، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الحزب المهندس / سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ , وتفعيلا لدور الحزب ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبء عنه ودعم الأسر الأكثر أحتياجا في مركز بلبيس .

قامت أمانة حزب التجمع بمركز بلبيس بتوزيع ٣٥٠ وجبة افطار صائم على ركاب القطارات بمحطة بلبيس ، وذلك من خلال قيام الإتحاد النسائي بتجهيز الوجبه وتوزيعها من خلال تشكيل فريق عمل من شباب الحزب لتفعيل مبادرة # جمعةالخيررقم٤، وبالفعل جرى توزيع الوجبات على ركاب القطارات .

واوضحت ” دينا الطواب ” امين عام مركز بلبيس ان يأتي ذلك في إطار سياسة دعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، لتخفيف العبء عنهم، وفي إطار مبادرة “حياة كريمة ” التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كما أوضحت ” الطواب ” ان أمانة حزب التجمع ببلبيس ، نظمت منذ بداية شهر رمضان المبارك، العديد من الفعاليات الخاصة بالشهر الكريم، حيث نظمت معرض ملابس خيري ، وقامت بتوزيع شنطة رمضان للأسر الأكثر احتياجا من أجل رفع العبء عن كاهل اهالينا في قرى ومركز بلبيس ، كما نظمت إحتفالية تكريم البراعم من حفظة القرآن الكريم ، وسيتم ختام الشهر المبارك بإدخال السرور على قلوب أطفالنا المستحقين بتقديم حذاء العيد هديه من أمانة حزب التجمع ببلبيس مقدما من معارض ” داليا ” للأحذية .

واعربت ” تيسير مقداد” عضو الاتحاد النسائي بالمركز عن مدى سعادتها لمشاركتها في هذا العمل الرائع الذي يوضح مدى احساسك بالآخرين خلال هذا الشهر الكريم، فنحن في شهر مليئ بالخيرات .

وقالت ” شربات ابو راس ” عضو الاتحاد النسائي بالمركز ان امانة بلبيس تسعى جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات .

وقالت ” نجلاء حسن ” عضو الاتحاد النسائي بالمركز ، إنّ تقديم وجبة إفطار لركاب القطارات بمحطة بلبيس واجب علينا نحو أبناؤنا وأشقاؤنا المسافرين ، كما تقدمت بجزيل الشكر لأعضاء الاتحاد النسائي بالمركز ” منى الجيزاوي، تيسير مقداد ، شربات ابو راس ، شيماء عبد الهادي ، رحاب البطريق ، ناديه ابراهيم ، أسماء عيد ، سماح البطريق ، ناديه عبد المحسن ، عائشه ابو عريف وتحت قيادة الاستاذة دينا الطواب .