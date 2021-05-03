العراق تعلن عن انطلاق اولى رحلاتها الجوية المخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين من جمهورية الهند

. استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي و وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي سيّرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اليوم “الاثنين” اولى رحلاتها الاستثنائية الى جمهورية الهند والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الاراضي الهندية والذين ناشدوا الوزارة لاعادتهم الى ارض الوطن بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء جائحة كورونا. وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن الذي اشرف ميدانيا على تنفيذ الرحلة :،ان هذه الرحلة تمت بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية كما وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تشمل تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء. وتابع حسن : من المؤمل ان ينفذ الناقل الوطني رحلات اجلاء عاجلة اخرى الى الهند بعد اكمال الموافقات الاصولية ، اما ما يتعلق بأجراءات فحص وحجر الوافدين فانها ستكون من اختصاص الفرق الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي التابعة لوزارة الصحة العراقية.