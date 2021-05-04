بعد الموافقات وجداول التشغيل:يوليو المقبل.. عودة الروس إلي شرم الشيخ والغردقة

بدأت شركات الطيران في روسيا ومصر إنهاء الاجراءات الخاصة بعودة الحركة السياحية بين البلدين، والتي من المرجح أن تبدأ اول يوليو المقبل، وتقمت العديد من شركات الطيران منخفضة التكاليف الروسية الي سلطة الطيران المدني للحصول علي التصاريح اللازمة بالعمل في المطارات والأجواء المصرية وأعلنت بعض الشركات عن جدول التشغيل الخاص بها مع مطلع الشهر المقبل الي مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

واصلت المطارات المصرية خاصة في الغردقة وشرم الشيخ وبعض مطارات الجنوب الاخري استعداداتها لعودة الحركة السياحية بين مصر وروسيا وعودة السياح الروس خاصة وفي ظل حجم حركة تزيد علي 20 رحلة يوميا في كل مطار، علما بأن المطارات المصرية حصلت علي شهادات دولية تؤكد العمل طبقا للاشتراكات الاحترازية وتعليمات الصحة العالمية والايكاو فيما يخص فيروس كورونا.

بدأت شركات الخدمات الجوية والارضية العاملة في المطارات المصرية الاستعداد وتجديد تعاقداتها لتقديم الخدمات اللازمة للطيران الروس ودخلت بعض الشركات الجديدة للحصول علي الموافقات المطلوبة، ودبت الحركة في سوق وكلاء السياحة والسفر مرة أخري استعدادا لقرار استئناف الحركة.

شهدت المطارات المصرية نقلة نوعية في شتي المجالات علي مدار الست سنوات الماضية منذ عام 2015 وخلال العام الماضي لم تشهد المطارات أي ملاحظة من أي لجنة تفتيش دولية وقدمت المطارات نموذجا في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال ازمة فيروس كورونا بالاضافة الي زيادة الأماكن المعقمة والتي لا يدخلها سوي العاملين بها بالاضافة الي الأجهزة الحديثة والكاميرات وغيرها في اطار استكمال كافة المشروعات المتعلقة بالأمن.

الثوابت المصرية وعدم منح استثناءات لأي طرف رغم صعوبة الظروف طوال السنوات الماضية أدي في النهاية إلي النجاح والقرار الروسي بعودة الحركة السياحية بعد استئناف الحركة المنتظمة الي مطار القاهرة العام الماضي علما بأن السلطات المصرية أوقفت منذ ثلاثة أعوام ماكان يسمي بالمفاوضات حول عودة السياح الروس إلا أن قرار الرئيسين السيسي وبوتين عودة الحركة السياحية مطلع الاسبوع الماضي.