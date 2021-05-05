الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رائدة الجامعات الحديثة..إسماعيل عبد الغفار: نعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومساعدة الدولة على تحقيق أهدافها

تعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رائدة في الجامعات الحديثة ولاعبًا رئيسيًا في جودة التعليم العالي في مصر والمنطقة العربية، لذا دشنت الأكاديمية مقرا لها فى مينة العلمين الجديدة، فى الساحل الشمالى لمصر.

فالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى منظمة رائدة فى الوطن العربى فى مجال التعليم والتدريب والبحث العلمى والاستشارات وجميع شهادتها معادلة على المستوى الدولى والمحلى. مقر الاكاديمية بالعلمين تم انشائه بما يحقق تطلعات أولياء الأمور وأبنائهم فى خدمة تعليمية متميزة من خلال Smart Campus وطرح برامج دراسية جديدة تواكب التطور العلمى فى مجالات الصناعة والعلوم الطبية والإدارية المتنامى فى الآونة الأخيرة، درجات البكالوريوس المختلفة التى يتم طرحها بمقر العلمين تشمل درجات بكالوريوس مزدوجة مع ارقى الجامعات العالمية وتعكس رغبة الأكاديمية فى تقديم خدمة تعليمية متميزة تغنى ابناءنا عن التوجه للدراسة بالخارج وتقديم كافة الخدمات المساعدة فى هذا المقر وبما يتناسب مع مزج المعرفة النظرية بالتدريب العملى واكتساب المهارات وصقل مفهوم البحث العلمى لدى ابناءنا واكسابهم خبرات علمية تضاف إلى شهادة التخرج.

يقول الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن مقر الأكاديمية فى العلمين هو أول مشروع يعمل حقيقى داخل العلمين، مشيرا إلى أن مصر حاليا تبنى مدن جديدة، وكان لابد للأكاديمية من أن تساعد فى تحقيق التنمية المستدامة ومساعدة الدولة على تحقيق أهدافها.

وأضاف كان أمامنا تحدى كبير لبناء مقر الأكاديمية الجديد وتم تحقيقه فى 6 أشهر فقط، وبناء والانتهاء من المرحلة الأولى من التنمية، مشيرا الى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ساعدت فى التوسع العمرانى فى بناء العديد من المقرات منها مقر أبوقير بالإسكندرية وشيراتون المطار بالقاهرة، لأن الجامعات أحد العناصر الرئيسية لإقامة حياه مستدامة، لذلك تم أخذ قرار ببناء مقر جديد بالعلمين وتم توقيع اتفاقية مع رئاسة الوزارة والإسكان وتم العمل على قدم وساق لإنهاء المهمة.