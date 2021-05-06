عضو المجلس الرئاسي التونسي عبد الله اللافي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية

استقبل السيد عبد الله حسين اللافي، عضو المجلس الرئاسي اليوم الخميس بمقر إقامته بالعاصمة تونس، سعادة سفير المملكة العربية السعودية “محمد بن محمود العلي”.

وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وعبر السيد اللافي عن امتنانه لما قدمته المملكة من دعم لمسار الوحدة الوطنية في ليبيا، ودعم الاستقرار.

ومن جهته أكد معالي السفير عن استمرار دعم المملكة العربية السعودية، للحل السياسي في ليبيا، واهتمامها بدعم توحيد المؤسسات، وإنهاء كافة أنواع الصراعات.

وكان السيد عبد الله اللافي والوفد المرافق له، وصل تونس العاصمة في وقت سابق لإجراء عدد من الاجتماعات الرسمية، مع عدد من الأطراف العربية والإقليمية.