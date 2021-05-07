فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد:هل تكفى 245 مليار جنيه لإصلاح ما أفسده “سوء الإدارة ” ؟

تصنيع عربات المترو والقطارات بـ 30% مكونًا محليًا وتصل لـ 75% خلال 6 سنوات

شهد مشروع الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2021/2022 ، زيادة مخصصات وزارة النقل بنسبة 30%. تقدر الاستثمارات الكلية بنحو 245 مليار جنيه فى عام الخطة، لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أنشطة النقل.

وأكد خبراء في مجال النقل أن تطوير القطاع وتنفيذ المشاريع بحاجة إلى مخصصات أكبر مما ترصدها الحكومة للقطاع في موازنتها كل عام، فبحسب مشروع الموازنة للعام 2020/2021، فإن إجمالي النفقات لدعم نقل الركاب قدرت بنحو 18 مليار جنيه، حيث أنه يتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب العجز الجارى المحقق بكل منهما، مقارنة مع نحو 23 مليار جنيه لمشروعات النقل للعام 2021/2022، بزيادة 30%، ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة نحو 600 مليون جنيه (200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لـسكك حديد مصر، 400 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفـاق القاهرة).

السكة الحديد

ويخص هذا القطاع نحو 27 مليار جنيه، منها أعمال مستهدف الانتهاء منها عام 2021/2022، مثل تطوير الأعمال الانشائية لعدد 1100 مزلقان وانشاء أسوار بين المحطات، ولم يتم الاشارة من قريب او بعيد الى تحديث نظم الاشارات او تطوير الجرارات وشبكة القضبان، خاصة فى ظل استمرار تكرار الحوادث بالسكة الحديد والتى تتسبب فى نزيف دماء مستمر، وفى تصريح سابق اشار رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية السابق، أشرف رسلان، بأن الهيئة لديها خطة طموحة لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور من خلال المشروعات التي تنفذها فيما يتعلق بمنظومة كهربة الإشارات أو مد السكة أو ازدواجها أو أعمال الصيانة التي تتم لجميع القطارات بمختلف خطوط التشغيل بالهيئة، موضحا ان كهربة الإشارات مشروع قومي لخدمة مصر المستقبل، وهو نظام إلكتروني عالمي يسمح بزيادة عدد القطارات على الشبكة، وتقليل زمن التقاطر، ويتضمن منظومة أمان عالية لأنه يقلل تدخل العنصر البشري ويمنع حوادث المزلقانات، ومقرر الانتهاء منه بنهاية 2020، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة.

من جانبه، اشار دكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، إلى إن الحكومة تتحدث دائما عن تركيزها على حزمة إصلاحات لتحسين الخدمات، وبالتالي فإن قطاع النقل يجب أن تكون له الأولية في هذه الحزمة لأن المواطن بأمس الحاجة لهذه لخدمة، مضيفا أن الحكومات المتالية لم تنظر جديا إلى هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى غياب منظومة نقل عام حضارية.

واوضح مهدى، أن هناك أساليب للرقابة والمتابعة في السكك الحديدية، ولكنها عتيقة وغير مفعلة، قائلا: إن “السكة الحديد تعطل أجهزة atc الهامة لتحديد وتسجيل سرعات القطارت، مشيرا إلى أن أجهزة الاتصال اللاسلكي وخطوط التليفونات في هذا القطاع تقتصر على العاملين فيها فقط، وهذا يتيح لجميع العاملين التواصل مع الموظفين ومسؤولي التحويلات وغيرهم، موضحًا أن هذا العنصر كان يمكن أن يستغل لتجنب حوادث تصادم كثيرة، عن طريق إيقاف الجرار قبل دخوله إلى الرصيف باتصال للبرج من جانب سائق القطار.

وأضاف مهدي، أن السكك الحديدية، لديها مشكلة كبيرة في نظام التحكم بالقطارات والإشارات، وهناك جهاز إلكتروني داخل القطارت atc، أو ما يطلق عليه “الصندوق الأسود للقطارات” يرصد كل التقارير الخاصة بالسرعات على الطريق، ولكن مع الأسف هذا الجهاز يتم تعطيله عمدًا، بحجة أن تشغيله يقيد من سرعة القطارات، وقد يؤخر وصول القطار ساعتين عن موعده، ويقلل من “حافز الأداء لسائق القطار” والذي يحدد حسب سرعته وصوله في موعده إلى المحطة، وبالتالي وجود هذا الجهاز يمنع العامل من الحصول على “حافز أداء عال.

الطرق والكبارى

وفقا لما ورد بنص الموازنة العامة، فقد ساهمت الاستثمارات الموجهة لهذه الانشطة فى ارتقاء مصر بالتصنيف العالمى لجودة الطرق 85 مركزاً من المركز 115 الى المركز الـ 28، ويعتبر الخبراء هذا القطاع من ابرز قطاعات النقل تميزاً وايجابية حتى الآن، حيث تم تخصيص 23 مليار جنيه بنسبة نمو 30% لدعم مشروعات الطرق الاستراتيجية .

ويرى جمال عسكر، خبير هندسة الطرق، إن الدولة ضخت بالشبكة القومية للطرق، إجمالى 175 مليار جنيه، لصناعة 8870 كيلو مترا أسفلت جديد ورفع كفاءة الطرق، مضيفا أن الشبكة القديمة للطرق، نُفذت دون مواصفات، ولكن ما تقوم به الحكومة الآن من تدشين لشبكة جديدة بمواصفات استراتيجية معينة؛ رفع تصنيف مصر للمرتبة 28 فى دول العالم.

وأشار عسكر، إلى أن الشبكة الجديدة للطرق والكبارى كان من المفترض أن تنتهى فى نهاية 2019 ولكن الدولة تعكف على ضخ شرايين ومحاور جديدة ضمن خطتها، وشدد على أن شبكة الطرق الحالية تخضع لجهات مشرفة مثل وزارة الاسكان، الهيئة الهندسية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك أهدافا ذكية وزمنا محددا للانتهاء من مشاريع الطرق والكباري.

النقل النهري

اما فيما يخص النقل النهرى، فقد تضمنت الموازنة خطة لمشروعات تطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحى ” القاهرة / اسوان”، ورفع كفاءة ميناء حلفا النهرى بالسودان، الجزء الذى مازال قيد التنفيذ ولم يأت بعائد حتى الآن.

مترو الانفاق

فيما تم تخصيص 146 مليار جنيه للهيئة القومية للانفاق، منها 113 مليار جنيه موجه لمشروعى القطار الكهربائى السريع، احدهما يربط العين السخنة بالعاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والثانى يربط العاشر من رمضان بالعاصمة الادارية الجديدة، فيما أوضح خبراء فى مجال النقل ان خطة الوزارة فى هذا القطاع شملت تطوير الخطوط القائمة والخطوط تحت الإنشاء، فى ضوء تقديم الدعم اللازم من الدولة لتنفيذ مستهدفاتها وتطوير ودعم البنية الأساسية .

وقال محمد الصادق عوف، الخبير في مجال الطرق والنقل، إنه يتم العمل الآن على مترو الانفاق من الخط الثالث، مؤكدا أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية وبين شركة “هيونداي” الكورية سواء لـ عربات مترو الانفاق أو القطار السريع، مضيفا أن كل الاتفاقيات السابقة تعتمد على توريد عربات المترو اما الآن سيتم العمل على التصنيع داخل مصر، حيث يتم التوجه لاقامة مصنع بشرق بورسعيد ، وسيكون هناك تصنيع بمكون محلى 29.9% وسترتفع تلك النسبة إلى 50 % خلال 3 سنوات، مشيرا الى انه خلال 6 سنوات سيزيد المكون المحلى بنسبة 75%.