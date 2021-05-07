محمود دوير يكتب: دراما رمضان ومواجهة التطرف … ثلاثة نماذج مختلفة

أدركت جماعة الإخوان مبكرا خطورة سلاح الفن كأحد الأدوات التي تكشف التطرف وتُعري استخدام الدين وتفضح أرباب هذا الاتجاه بين الناس ولأن الفن يملك قدرة هائلة فى التأثير على البشر ويخترق وجدانهم وتصل رسائله بسرعه نحو عقولهم ولذلك حاولوا منذ تأسيس الجماعة على يد “حسن البنا ” اختراق هذا السلاح تارة بالسعي نحو استخدامه وظهر ذلك فى تشكيل فرق مسرحية وقيام “البنا ” بمحاولة توثيق علاقته ببعض الفنانين أو بالعمل على تشويه الفن تارة أخرى واستخدامهم لإلقاء التهم ضد صناع الفن والتدليس دائما فيما يتعلق بدور الفن والعمل على افساد أسلحته خاصة عندما يتعلق الأمر بالجماعة وأسلوبها وتاريخها

وقد تعرض كل رموز الفن الذين اشتبكوا بسلاح الفن مع أفكار الجماعة ومن خرج من عباءتها ولعلنا نتذكر عدد من هؤلاء الذين لم يسلموا سهام الإسلام السياسي المسمومة وبلغ الأمر بهم حد التكفير لا لشيء سوى أنهم امتلكوا جرأة فضح أساليبهم فى استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية.

نتذكر يوسف شاهين وما حدث معه بعد فيلم ” المصير ” ونتذكر “وحيد حامد ” الذى تعرض لهجوم عنيف عقب مسلسل “العائلة ” ثم “الجماعة ” هذا العمل الملحمي الذى كشف خباياهم واستعرض تاريخهم الدموي.

فى رمضان من هذا العام كنا على موعد مع ثلاثة أعمال درامية تتعرض لاستغلال الدين والإتجار به لتحقيق مكاسب.

الاختيار 2

حيث يواصل صناع مسلسل ” الاختيار ” الذي يرصد دموية الجماعة وبشاعة رجالها في مواجهة رجال الجيش وتضحيات أفراد وضباط القوات المسلحة وبسالتهم فى التصدي لعدو لا يعترف ولا يدرك معنى “الوطن ”

هذا العام يتناول “الاختيار 2 ” للكاتب “هاني سرحان ” والمخرج “بيتر ميمي” تضحيات رجال الشرطة ومواجهتهم لمخططات الجماعة وأعوانها لإسقاط الوطن وجاء العمل مؤثرا لدى قطاعات كبيرة من الشعب المصري.

كاشفا عن حقائق عديدة لم تكن متداولة لدى المشاهد العادي وربما أفضل ما فعله صناع العمل أنهم يوثقون بالفن مرحلة مهمة في تاريخ مصر الحديث ويكشفون بالحقائق دور التنظيمات التكفيرية فى سقوط شهداء من القوات المسلحة والشرطة ورغم أن صناع المسلسل بالغوا فى استخدام المشاهد الحقيقة داخل العمل الفني مما يعتبر – من وجهة نظري – نقطة ضعف كان يمكن تداركها والتقليل من مساحتها بشكل لا يحول العمل الرائع إلى مسلسل وثائقي أو تسجيلي

ونأمل أن تستحمل مسيرة “الاختيار ” ويقدم لنا في العام المقبل نماذج مدنية حملوا أكفانهم على أكتافهم وقدموا حياتهم من أجل وطنهم وخاضوا معركة شريفة ونبيلة فى مواجهة تنظيم فاشي ومصر تمتلك من هؤلاء الكثير من بينهم الشيخ عماد عفت وشهداء الاتحادية والعشرات الذي سقطوا شهداء في ميادين الثورة ضد الجماعة وميلشياتها.

القاهرة – كابول…..

كما أن دراما رمضان هذا العام شهدت عرض مسلسل “القاهرة – كابول ” للكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج “حسام على ” والذي تابعنا خلاله مباراة تمثيلية شديدة النضج بين أبطال العمل وقد استقبل النقاد والجمهور العمل بحفاوة كبيرة خاصة أنه يتعرض لمرحلة مختلفة ويسعى للكشف عن جذور التطرف من خلال صراع اجتماعي ذو أبعاد فكرية وسياسية وأختار صناعة حقبة نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة مسرحا للأحداث

بدأت الأحداث مستعينة يتيمة فنية تبشر بعمل استثنائي ولأن النوايا الطيبة لا تكفي لتقديم عمل فني كبير فقد غرق صناع المسلسل فى بئر التفاصيل والخطابة والوعظ وتاهت منهم بوصلة رسالتهم وبدا بناء الشخصيات به قدر كبير من الخلل خاصة شخصية الإعلامي الانتهازي” طارق كساب ” رغم الجهد المضنى الذى قام به “فتحي عبد الوهاب ” فى تجسيد الشخصية والتألق الكبير من طارق لطفى فى تقديم شخصية الإرهابي “رمزي ”

الخلل الرئيس فى الحبكة الدرامية كانت شخصية “الأستاذ حسن – مدرس التاريخ ” الذي جسده المبدع ” نبيل الحلفاوي ” فقد احتلت الشخصية مساحة كبيرة للغاية بدون مبرر وكأن صناع المسلسل يبحثون عن راوي أو ضمير فصارت مشاهدته تسودها الرتابة والوعظ والخطابة دون أى مبرر واقترب كثيرا من شخصية “محمود مرسى ” فى مسلسل العائلة مع فارق كبير فى توقيت كلا العملين وفى رؤية كل منهما.

لعبة نيوتن

قد يندهش البعض من تناول مسلسل “لعبة نيوتن ” للمؤلف والمخرج “تامر محسن ” ضمن الأعمال الرمضانية التي تواجهه التطرف والإرهاب لكن المتابع للعمل سوف يرى فى شخصية “مؤنس الليثي ” التي جسدها باقتدار الفنان “محمد فراج ” تجلى قوى للنموذج الذى يستغل الدين ويحاول تحقيق مكاسب بانتهازية مفرطه مسعينا بالدين ومستخدما نصوصه فى تفسيرها وتأوليها لمصالحة الحياتية والتجارية

ولا أدرى أن كان صناع العمل كانوا يدركون تلك الرسالة التي وصلت عبر شخصية مؤنس أم أنها مجرد سياق درامي وفى كل الحالات فقد كان تأثيرها أعظم بكثير من أي خطاب مباشر وزاعق – هكذا يكون الفن وهكذا يجب أن تغوص الدراما في نفوس البشر ودوافعهم –

قدم المسلسل “مؤنس ” المحامي الشاب الملتحي الذى يظهر على سمت التدين ويعيش في دولة أمريكا – الكافرة –ويعمل في التجارة ويعتبر شخصية مرموقة بين المسلمين بالولايات المتحدة كما يتولى أقناع السجناء – خاصة من الزنوج – الدخول إلى الإسلام والإشراف على ذلك ومن ثم يقوم بمساعدتهم قانونيا كما أنه أحد رجال المركز الإسلامي.

كل هذا وغيره من الإشارات التي وضعها المسلسل أمام المتلقي ليكشف في المقابل عن أزمات نفسية عميقة لديه تلازمه منذ طفولته وعلاقة معقده وعدائية مع والدته التي كانت تمارس رقص الباليه وتسبب ذلك في انفصالها عن والده المتشدد.

جاءت شخصية “مؤنس ” المُركبة والمُرتبكة لتكشف عن نمط مُغاير للسائد فى الدراما حول استغلال الدين والسعي لتحقيق مكاسب عبر النصوص ولا يتردد في مخالفة قانون البلد الذي يعيش فيه بالجمع بين زوجتين و مخالفة تعاليم الدين وقواعد الأخلاق بالإبلاغ عن شخص مُسلم بهدف التقرب من السلطات الأمريكية لتسهيل أموره.

هكذا كانت الأعمال التي تناولت التطرف بزوايا مختلفة ورؤى متعددة والمؤكد أن التطرف الذي يبدأ فكرا

والإرهاب هوبالأساس عقل إمتلأ بقناعات مشوههة ومغلوطة ليتحول إلأى محرك لزناد البندقية نحو القتل

وقنبلة نحو الدمار هذا ما يحتاج إلى مزيد من الإعمال التي تبتعد عن الوعظ وتنحاز لكشف التفاصيل الفكرية والإنسانية وتفضح دوافع هؤلاء وأيضا تمنح المشاهد حقة فى التحليل والاكتشاف وإعمال العقل.