نقيب الزراعة والري عيد مرسال يدعو النقابات العمالية في القارة السمراء لدعم موقف مصر والسودان ضد”التعنت الأثيوبي”بشأن سد النهضة:يُهدِر مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية..ويُضِيع ملايين فرص العمل..ويخدم مصالح الكيان الصهيوني.

دعا رئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد وإستصلاح الأراضي عيد مرسال النقابات العمالية الأفريقية إلى التضامن مع دولتي المصب ، مصر والسودان في حقهما التاريخي والقانوني في مياه نهر النيل ،ورفض تعنت أثيوبيا ، ومماطلاتها، وضربها عرض الحائط بكل الاتفاقيات المبرمة والمواثيق الدولية،وإصرارها على الملء الثاني لسد النهضة المقام على النيل الأزرق ،مما يهدد الحقوق المائية للبلدين،وذلك من خلال إصدار البيانات التضامنية ،والضغط على حكوماتهم لمواصلة رفض وإدانة التصرفات غير المسؤولة من جانب حكومة أثيوبيا.

وقال عيد مرسال في تصريحات صحفية اليوم السبت أن تلويح أثيوبيا بالملئ الثاني للسد، سيؤدى إلى بوار مئات الآلاف من الأفدنة المزروعة

، وضياع أكثر من 15 مليون فرصة عمل،فضلا عن المخاطر الناجمة عن توقف توليد الكهرباء من السد العالي، وزيادة ملوحة الأرض في شمال الدلتا، وازدياد تآكل الشواطئ المصرية على البحر المتوسط، نتيجة لتراجع معدلات ترسيب الطمي، بالإضافة إلى توقف سدود السودان عن توليد الكهرباء.

وأوضح مرسال أن هذا التعنت والتصرف الإحادي من جانب أثيوبيا ،يخدم مصالح الكيان الصهيوني ،وبعض القوى التي تدعم وجود وممارسات الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة ،مطالباً المجتمع الدولي بالقيام بمهامه ومسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية لإجبار إثيوبيا على إحترام القانون الدولي ،والإتفاقيات التاريخية ،خاصة التي تم توقيعها عام 1902 أو التي تم توقيعها عام 1959، وهما الاتفاقيتان اللتان تحددان حصتي دولتي المصب.

وأعلن مرسال أن الملايين من عمال الزراعة والعاملين في قطاعات الري والصيد وإستصلاح الأراضي يفوضون الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة ،والجهات المعنية بإتخاذ ما يلزم من قرارات من شأنها حماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج ..