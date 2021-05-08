ثلاث مدن بكفر الشيخ تشرب مياه ملوثة بسبب نفوق الأسماك

عبر أهالى مدينة مطوبس والقرى التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك اليوم ) عن استياءهم بسسب تلوث مياه الشرب التى تأتى إليهم عبر الصنابير بطعم الصرف الصحى ورائحة كريهة فيما يؤكد المسئولين أنها سليمة 100% ومطابقة للمواصفات القياسية.

ورفع بعض سكان المدينة صور للمياه علي صفحاتهم أثناء هطولها من الصنبور ولونها عكر واضح لتكذيب تصريحات المسئولين المحليين .

وطالب خالد بدر عضو مجلس محلى عن مدينة مطوبس سابقا المحافظ اللواء جمال نور الدين ورئيس قطاع مياه الشرب ان يتحلوا بالشجاعة يشربوا من مياه مطوبس إذا كانت سليما فعليا.

كما طالب بإرسال لجنة من رئاسة مجلس الوزارء والصحة والبيئة والرى لتقصى الحقائق حول تلوث المياه.

مؤكدا انه مازالت المياه تصل من خلال مواسير (أسبستوس) المحرمة دوليا بطول 8 كيلو.

فيما وعد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء حسن عبد الغني المستشار الإعلامي للشركة علي اثر شرح المشكلة لهم بحل المشكلة .

وقال الدكتور صلاح فياسة رئيس محطة مياه الشرب بمطوبس أن عمليات التنظيف والتطهير مستمرة وان المياه عادت إلى طبيعتها

مضيفا: مازلنا نتابع مع أهالينا بمركز ومدينة مطوبس حالة المياه كما أننا نطالب الجهات المعنية بضرورة توضيح كافة الملابسات الخاصة بتغيير مياه الشرب ونطالب بتشكيل لجنة لتأكد من صحة وسلامة مياه الشرب داخل مركز ومدينة مطوبس بل داخل دائرة دسوق وفوة ومطوبس ومدى مطابقتها للمواصفات حفاظا على أرواح المواطنين.

من جانبه أكد المستشار جمال فهمى عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس بأنه حتى الان متواجد بمحطة تنقية مياه الشرب بمطوبس وان المشكلة ليست بالمحطة وان المياة مطابقة للمواصفات وانه شكل لجنة من شئون البيئة والصحة لاخذ عينات من بعض المنازل بالقرى والتوابع وايضا عينه من أمام مأخذ المحطة بساحل سلام من فرع النيل واتضح ان هناك اسماك نافقه من جراء إزالة الأقفاص بدسوق والسالمية وسنديون سببت تلوث المياه وتم التطهير من أمام المأخذ وانه جاري الاستكمال