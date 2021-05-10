حزب التجمع ينعي البطل الفدائى محمد مهران 

كتب : هانى كمال

توفى اليوم البطل الفدائى محمد مهران أحد قادة فدائيى محافظة بورسعيد خلال العدوان الثلاثى عام 1956 بعد صراع طويل مع المرض ..ويعد البطل الفدائى محمد مهران قائد المقاومة الشعبية في بورسعيد أثناء العدوان الثلاثى وقد تم تكليفه كقائد الكتيبة الثانية حرس وطني في منطقة الجميل شمال غرب بورسعيد للدفاع عن المطار وكوبري الجميل بمدخل بورسعيد الغربي..

وسقط على يديه الكثيرون من جنود الاحتلال. واقتلعت القوات الإنجليزية عينيه.بعد أسره وأقتياده الى قبرص لنزع عينيه وقد كرمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وخلده التاريخ لما قدمه من بطولات وفداء للدفاع عن أرض الوطن من الاحتلال .