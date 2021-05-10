حزب التجمع يطالب المجتمع الدولي يالتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس

في بيان له اليوم الإثنين ،يؤكد حزب التجمع إدانته للجريمة مكتملة الأركان لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية ، استمرارا للمخطط الصهيوني بتهويد مدينة القدس ، والتصفية الواقعية لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

ويطالب حزب التجمع المؤسسات الأممية و المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته بالتصدي الحازم والواضح للممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، واستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها ،و مصادرة الأراضي أو التهجير القسري للفلسطينيين، في انتهاك صريح للقانون الدولي، ويمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقا لمبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية،وهو ما يعرقل إمكانية الوصول لحل لصراع العربي الإسرائيلي ، ويزيد الأجواء اشتعالا في المنطقة ، ويدعم فرص نمو الأفكار المتطرفة التي تههدد السلام في كافة أنحاء العالم .

ويدعو ” التجمع ” الفصائل الفلسطينية لتجنب الصراع الداخلي فيما بينها والوعي بالمخطط الصهيوني لتكريس واقع الاحتلال بمساندة أمريكية وتواطؤ أوربي ، كما يؤكد الحزب ثقته في قدرة الفلسطينيين على تجاوز أية خلافات خاصة في الوقت الراهن للتصدي للمشروعات المشبوهة لفرض الاحتلال وتجاوز الحق المشروع للشعب الفلسطيني .

*حزب التجمع-المجلس الرئاسي-١٠ مايو ٢٠٢١