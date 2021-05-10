ارتفاع معدل التضخم الشهري (1.2%) لشهر إبريل 2021

• بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (112.2) نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.2%) عن

شهر مارس 2021.

• ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%)، كما ارتفعت ايضاً أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%).

• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.4%) لشهر إبريل 2021 مقابل (5.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر إبريل 2021 مقارنة بشهـر مارس 2021):

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (21.7%) بسبب ارتفاع أسعار البامية بنسبة (44.2%)، الخيار بنسبة (34.8%) والطماطم بنسبة (18.1%) ومجموعة الدرنيات

بنسبة (15.7%) بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة (15.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة (8.0%) ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (12.7%) حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة (17.1%) ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار الجوافة بنسبة (10.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (1.5%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.4%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%) ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.2%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%).

7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات

بنسبة (2.4%).

8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.1%).

9- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%) ومجموعة الامتعة الشخصية بنسبة (0.2%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر إبريل 2021 مقارنة بشهر إبريل 2020):

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-9.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-19.6%) بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة (-28.9%) ومجموعة الدرنيات بنسبة (-8.3%) حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة (-8.2%).

• انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-9.0%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-10.3%).

….. هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (27.6%) ومجموعة فواكهة طازجة أخرى

بنسبة (13.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة (8.6%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل

بنسبة (2.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنيه والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة (10.7%) ومجموعة المكرونة بنسبة (7.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (1.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (3.4%) ومجموعة الطيور بنسبة (0.7%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.3%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (7.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.3%) ومجموعة الملابس الجاهزة

بنسبة (2.7%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى

بنسبة (11.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.2%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (2.1%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.9%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.6%) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.4%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (7.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.0%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية

بنسبة (4.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (7.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (15.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (3.4%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس

بنسبة (-2.8%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الثقافة والترفيه بنسبة (4.3%)، الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (3.9%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.4%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%) ومجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (16.8%) ومجموعة الوجبات الجاهزة

بنسبة (3.2%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (9.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان اخر بنسبة (33.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.9%) ومجموعة الأمتعة الشخصية

بنسبة (1.9%).