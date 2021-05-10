بيان كتلة تجمع الوسط النيابي الليبي بشأن أداء السلطة التنفيذية

في أطار أداء دوره الرقابي يتابع تجمع الوسط النيابي أداء السلطة التنفيذية ومدى انجاز الاستحقاقات المنوط بها خلال الفترة الانتقالية من إنهاء لحالة الحرب وتوحيد للمؤسسات ورفع للمعاناة على المواطن وصولا إلى انجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

ومع اقتراب السلطة التنفيذية من المائة يوم الأولى من توليها مهامها والتي من المفترض أن يكون خلالها قد تحقق أهم الأهداف قصيرة المدى واتضحت معالم أو بوادر النجاح في باقي الملفات لنكون على ثقة من إننا نسير في المسار الصحيح لحل الأزمة, إلا انه ومع الأسف لازال الغموض يسود عمل كل الملفات.

إن تجمع الوسط النيابي إذ يعرب عن قلقه من البطء الحاصل في الأداء الحكومي والتخبط في القرارات كإنشاء صناديق اعمار دون وجود لتصور شامل ومدروس يحول دون الفساد ويشمل كل المدن المتضررة, ويعرب عن قلقه من تزايد حجم التدخلات الأجنبية والتي فسح لها المجال تساهل المجلس الرئاسي والحكومة وتواصلهم غير المبرر عبر رحلات مكوكية لكل العالم بدل التواصل الداخلي وبناء جسور الثقة والتعاون.

عليه,,,

فان أعضاء مجلس النواب الموقعين على هذا البيان يعلنون على التالي:

1) رفض إي تدخل أجنبي في الشأن الليبي والتأكيد على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأرض الليبية دون استثناء لأحد وعلى الأجهزة التنفيذية العمل على تحقيق ذلك كأولوية قصوى.

2) التعبير عن القلق البالغ من تأخر عمل لجنة 5+5 وتأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها وانه لا مبرر على الإطلاق لإبقاء الطريق الساحلي مقفلا أو استعماله كورقة تفاوضية من قبل أي طرف.

3) القلق البالغ من عدم وجود أي خطوات عملية من قبل المجلس الرئاسي بهدف توحيد المؤسسة العسكرية,

4) ضرورة الإسراع في إطلاق المشروع الوطني للمصالحة فانه لا مبرر للتأخير الحاصل بهذا الملف.

5) ضرورة استكمال الحكومة لتوحيد المؤسسات وبناء هياكلها وانه لن يكون مقبولا أبدا أن يستمر وكلاء وزارات حكومة الوفاق في عملهم في الوقت الذي سلم وكلاء الحكومة المؤقتة مهامهم, ويعتبر ذلك إخلال من الحكومة بتعهداتها وما أعلنته من حرص على التمثيل الجغرافي والمشاركة الوطنية الواسعة بعملها.

6) ضرورة التزام السلطة التنفيذية بشقيها (رئاسي وحكومة) بشرط توفر الحد الأدنى من معايير الكفاءة والنزاهة في اختيارها للمرشحين والابتعاد عن أي أسماء جدلية في هذه المرحلة أو محاباة الأقارب في تولي المناصب الحيوية بالدولة.

7) دعوة الحكومة للقيام بخطوات عملية وجادة لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وفق قاعدة دستورية سليمة للخروج من المراحل الانتقالية إلى مرحلة استقرار دائمة.

حفظ الله ليبيا