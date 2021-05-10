النقابة العامة للكيماويات تنعي د. محمد رضا العدل:كان رجلاً مميزاً في عمله

تنعي النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي ، وفاة الدكتور محمد رضا العدل أستاذ الاقتصاد، عميد كلية التجارة مدير مركز بحوث الشرق الأوسط الأسبق،رئيس الشركة القابضة للكيماويات سابقاً، عن عمر يناهز الثمانين عاما، إثر أزمة صحية حادة.

وقالت النقابة العامة في نعيها أن الفقيد كان رجلاً مميزاً في عمله ،على علاقة طيبة مع جميع العاملين ،وكان يمتلك رؤية صائبة في تطوير والنهوض بالشركات ،وكان نموذجاً يحتذى به في الأخلاق الحسنة ،والمهنية والعمل الجاد.

ودعت النقابة العامة للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته ،وأن يسكنه فسيح جناته ،وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ،وأن يلهم أهله ورفاقه الصبر والسوان .

شغل الدكتور رضا العدل خلال مسيرته العلمية والعملية الحافلة العديد من المواقع العلمية في الهيئات الاقتصادية المصرية والدولية، كما عمل مستشارا لوزير قطاع الأعمال العام ورئيسا للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومستشارا للبحوث الاقتصاية لبنك مصر والعديد من الهيئات الاقتصادية.

والفقيد الراحل زوج الدكتورة مكارم الغمري أستاذ الأدب الروسي والمقارن عميدة كلية الألسن سابقا، ووالد الدكتور شريف أستاذ هندسة الاتصالات والحاسبات بجامعة بروان بالولايات المتحدة، والدكتورة داليا أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي.